Cuidado: con un retenedor de billetes intentaron robar a una mujer en un cajero automático del centro de Manizales

En uno de los cajeros automáticos que están localizados en el centro de la capital caldense se logró la recuperación del dinero que había sido retirado por una mujer, el cual quedó atrapado dentro del aparato por la implantación de un retenedor, que es utilizado por la delincuencia para apropiarse de los billetes mientras las personas se alejan de la máquina para hacer la reclamación en la entidad bancaria.

La ciudadana llamó a la línea de emergencias 123 y manifestó que el cajero no le había entregado el dinero que solicitó, por lo que de inmediato se desplazaron varios uniformados al centro comercial donde ocurrieron los hechos; aunque le recomendaron a la mujer que no se moviera del sitio ni permitiera que nadie manipulara el equipo mientras que ellos llegaban.

Al inspeccionar el cajero, los policías pudieron observar que la máquina tenía puesta una banda metálica pegada con cinta blanca, la cual cubría por completo la ranura por la que debían salir los billetes. Al retirarla se pudo evidenciar que estaba retenido en ese elemento el dinero que había solicitado esta persona de su cuenta, 1.650.000 pesos, los cuales le fueron devueltos de forma inmediata.

La Policía Nacional en Manizales realiza campañas pedagógicas, de forma periódica, con pendones y volantes, en los que le brindan a la comunidad las recomendaciones de seguridad que se deben tener presentes a la hora de utilizar los cajeros automáticos; así como al realizar transacciones personalmente en las entidades bancarias.

Entre las modalidades más utilizadas por las organizaciones delincuenciales para buscar apoderarse del dinero de los ciudadanos se encuentran el fleteo, paquete chileno, falso funcionario o suplantación de los empleados de entidades bancarias, cambio o clonación de tarjetas y el uso de sustancias químicas en alimentos o bebidas para que la víctima pierda su voluntad y capacidad de reacción.

Es muy importante que antes de utilizar un cajero electrónico, especialmente durante los días de quincena y primas, que es cuando más actúan los delincuentes, las personas verifiquen que el aparato no tenga ningún elemento extraño adherido. En caso de que se detecte alguna anomalía no se debe hacer la operación bancaria, y es indispensable comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 123.

Cuando la compra se haga en un establecimiento comercial es vital no perder de vista su tarjeta; así como comprobar que en el momento de la devolución le entreguen la suya y no la de otro cliente. Cuando deba digitar su clave es importante que nadie esté observando la operación y que proteja el teclado con su otra mano o interponga su cuerpo para que no sea visible a otras personas. En caso de robo, pérdida o retención de dinero; lo más indicado es proceder con el bloqueo de la tarjeta.

Debido a que también el fleteo es una modalidad de asalto que suele ser empleada por las bandas criminales, se aconseja a las personas que tengan mucha reserva acerca de las diligencias bancarias que se vayan a realizar y no depositar ni retirar grandes cantidades de dinero en efectivo. También se recomienda que en la medida de lo posible las transacciones se hagan a través de internet o con las aplicaciones de las entidades financieras.

Si se observa algún movimiento sospechoso cerca de los cajeros automáticos o al interior de las entidades bancarias, es importante dar aviso inmediato a la Policía. Igualmente, es recomendable solicitar el servicio de acompañamiento, el cual es gratuito, en caso de transportar una suma importante de dinero.

Durante sus diligencias bancarias es importante no entablar diálogos con personas extrañas dentro de las sucursales o en los cajeros; ya que en estos momentos pueden aprovechar para hurtar su dinero o la tarjeta. También es posible que los delincuentes se valgan de esas conversaciones para marcarlo, o que haya otro cómplice que lo esté observando a la distancia para asaltarlo cuando se encuentre lejos del lugar.