Alcaldía de Medellín da alivio a comerciantes de El Poblado y modifica el horario de rumba

El distrito planteó que la regla no tiene el propósito de perseguir a las trabajadoras sexuales, sino que la lupa estará puesta sobre un público específico: “ Vamos a perseguir a quien pretende consumir servicios sexuales, a quien se presta para facilitar esa actividad de explotación y para quien tolere que esas cosas pasen ”.

El secretario de Seguridad de la ciudad de Medellín, Manuel Villa, explicó que esta norma no afectará a las mujeres que prestan los servicios sexuales, sino a las personas que están detrás de ellas: “La prostitución en Colombia es legal. A estas mujeres no se les puede y no se les va a aplicar medidas correctivas”.