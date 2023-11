Confirman el verdadero estado de la Piedra del Peñol tras fuerte deslizamiento que dejó 15 heridos

Jaime Enrique Gómez Zapata, director de la entidad, aseguró que es probable que este desprendimiento se deba a que la roca viene desarrollando su proceso de meteorización que puede acelerarse a raíz de las precipitaciones e infiltraciones de las aguas lluvias. Sin embargo, recalcó que su estabilidad no está comprometida en su totalidad.

Shot of El Peñol of Guatape in Colombia - travel destinations concepts | Foto: Getty Images