¿Dónde queda Guyana, nación que está conflicto con el régimen de Nicolás Maduro?

¿Dónde queda Guyana?

Cabe mencionar que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya jurisdicción en el caso Venezuela desconoce, ordenó el pasado viernes al régimen de Maduro “abstenerse de cualquier acción que modifique la situación actualmente vigente” en el Esequibo. Igualmente, instó a ambas partes a no ejecutar ninguna “acción que pueda agravar o extender la disputa”.

Brasil ordena movilizar tropas

“Brasil no participará en un problema que es de Venezuela con Guyana”, dijo también el jefe de la cartera, quien destacó que el reciente viaje del principal asesor de Lula en asuntos internacionales, Celso Amorim, a Caracas fue un “recado” de que el Gobierno brasileño no contempla una salida que no sea pacífica.