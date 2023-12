El pedido de Sergio Fajardo a Petro: “En sus manos está evitar el daño que la alcaldía de Medellín pretende causarle al metro de Medellín”

Señor presidente Petro @petrogustavo en sus manos está evitar el daño que la alcaldía de Medellín pretende causarle al Metro de Medellín. No lo permita. pic.twitter.com/vciSND4beB

La pelota la tiene el presidente Gustavo Petro, quien ha recibido varios mensajes en las últimas horas para no respalde las pretensiones de la Alcaldía. El mensaje que más ha llamado la atención es el de Federico Gutiérrez, quien lo instó a no cometer errores y a no cobrarle al departamento las diferencias ideológicas.