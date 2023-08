Encuentran muerta a adulta mayor que desapareció en extrañas circunstancias en Sabaneta, Antioquia

Desde el pasado el pasado 18 de julio, los familiares de Rosalba Martínez no sabían nada de su paradero, la mujer de 65 años despareció en extrañas circunstancias y aunque la buscaron incansablemente, no fue posible hallarla con vida.

“No dijo nada, ni se llevó ninguna pertenencia, ni el celular, ni la cédula. Además, no le pudimos hacer seguimiento al recorrido inicial porque las cámaras de seguridad como que no tienen alcance”, dijo a El Colombiano Cindy Cardona, quien conocía a la víctima y colaboró con su búsqueda.