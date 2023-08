En estos sectores de Bucaramanga habrá cortes de luz este miércoles, 9 de agosto

Durante la realización de los mantenimientos piden a la ciudadanía no programar ningún tipo de trabajo que tenga acercamiento con las redes de energía eléctrica , dado que en cualquier momento se podría restablecer el servicio.

Electrodomésticos que más energía consumen

Sin embargo, el consumo desmedido y poco eficiente de energía no está exento de consecuencias. Gran parte de la energía que el hombre consume proviene de fuentes no renovables, como los combustibles fósiles. La quema de carbón, petróleo y gas natural no solo libera emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, sino que también agota los recursos naturales finitos del planeta.