Hombre que fue capturado tras apuñalar a su madre murió en una estación de Policía de Bucaramanga

El joven fue encontrado por otros internos, quienes alertaron a los uniformados de la situación. Rivas Rodríguez de inmediato fue auxiliado y trasladado hasta un hospital, donde tras ingresar los médicos confirmaron que no tenía signos vitales.

De acuerdo con la Policía, aquel domingo no se presentaron riñas ni alteraciones al interior de las celdas y el cuerpo de joven no presentaba signos de violencia, no obstante se están adelantando las investigaciones correspondientes para establecer qué le causó la muerte.