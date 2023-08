EPM revela contrato confidencial de Hidroituango por orden de un juez

EPM no estaba al frente de algo menor. Los seguros tenían dos rubos y estaban cubiertos por altas cantidades de dinero: daños materiales en la construcción por 2.556 millones de dólares y el lucro cesante -por la no entrada en la operación del proyecto- por 628 millones de dólares. Como el daño no fue en toda la obra, Mapfre no entregó toda la plata.