Escándalo en el Ejército: capitán es señalado de cobrar supuestas coimas a detenidos en Medellín

En el expediente se lee que el funcionario, identificado como Óscar Iván Guaque Herrera, habría pedido dinero a tres hombres presos a cambio de no ser trasladados a celdas por fuera del área metropolitana del Valle de Aburrá.

Por otro lado, con el paso de las horas crece el escándalo que sacude al jefe de Planeación y Políticas del Ejército, el general Olveiro Pérez, quien es señalado por varios militares que hacían parte de su esquema de seguridad de utilizarlos para tareas domésticas y no para temas propios de militares.

“Si los compañeros no cumplían con las órdenes de la doctora Patricia, de lavar la ropa, barrer, hacer aseo, eran amenazados constantemente que los iban a trasladar a Segovia, Antioquia, que en ese momento vivía una situación compleja de orden público”, relató el uniformado.

“Yo me fui dando de cuenta sobre lo que pasaba en el esquema (de seguridad de la esposa del general), a los que estaban en la casa no los dejaban hablar con los otros escoltas, los ponían a barrer, a trapear, a lavar ropa, a cocinar y a hacer un trastero; quien los ponía en esas tareas era la esposa de mi general y si ellos no lo hacían, los amenazaba con trasladarlos a Segovia, Antioquia. Les decía: toca ponerlos a patrullar”, agregó el militar.