Esta es la ruta que tomó el estadounidense que fue sorprendido con dos niñas en hotel de El Poblado, en Medellín

La ciudad de Medellín no sale del asombro: un estadounidense fue encontrado al interior de un hotel en compañía de dos menores de edad. Si bien fue detenido durante doce horas por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quedó en libertad y aprovechó la situación para salir de Colombia. El alcalde Federico Gutiérrez puso en evidencia la identidad del implicado y reveló la ruta que tomó.

Tras el hallazgo, la ciudadanía ha acudido a las redes sociales a reclamar sanciones efectivas, tanto para el protagonista de la situación como para el hotel, dado que el cierre de diez días no sería ejemplar. El mismo alcalde Federico Gutiérrez aseguró que la medida es burlesca: “Un cierre de apenas diez días es ridículo. He pedido que siga el proceso. Como sociedad, no nos podemos conformar con esto”.