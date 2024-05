Familiar de hombre que mató a un urólogo en Medellín reveló escabrosos detalles: “yo también lo tengo que dañar”

Entre tanto, John Ferney Cano demandó al doctor. “ ‘Yo siento que me cogen la cabeza del pene, me clavan una abeja y la dejan ahí, todo el día, toda la noche, todos los días’ (...) Incluso ya tenía muchos quejidos al momento que estuviéramos durmiendo. Por ejemplo yo estaba dormido y él se despertaba tipo 1, 2, 3 de la mañana y me decía ‘tengo mucho dolor’; iba al baño, se demoraba media, una hora (...) él me comentó: ‘lo único que recibí fue burlas, se burló en mi cara y me dijo que me fuera de su despacho que no volviera’” , contó en Los Informantes Alexander Cano, sobre lo que le decía su hermano John Ferney.

Y agregó Alexander Cano: “Y ahí fue donde él comenzó a sentirse traicionado porque él le dijo: ‘me estás echando, yo te pagué, me hiciste un mal procedimiento y ya no te haces responsable, pero ya tenés el dinero’ (...) no me dijo lo voy a matar. Me dijo ‘esto no se puede así, yo tengo que hacer algo contra él’. Nunca llegó a decir, le voy a disparar o voy a ir a conseguir un arma (...) él me decía, ‘es que yo me tengo que vengar’. Yo le decía, dejá de pensar así, ¿cómo te vas a vengar?... ’No, yo tengo que hacer algo. Así como él me dañó, yo también lo tengo que dañar’”.