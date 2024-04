Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, dice que casos de pedófilos gringos no son aislados: “estamos ante una red de trata de personas”

El hombre, residente en Miami (Florida) e identificado como Stefan Andrés Correa, fue detenido cuando abordaba un vuelo con destino a Colombia , con escala en Bogotá y, posteriormente, en Medellín. En su país de origen, se le realizó una audiencia por intento de tráfico sexual de un menor y por viajar para participar en conducta sexual ilícita. “Esto nos tiene que doler a todos, nos tiene que horrorizar como sociedad. Aquí estamos ante una red de trata de personas con fines de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Este no es un caso más, no está aislado. Estamos ante una red que debemos desarticular de manera completa”, afirmó Fico Gutiérrez.

Correa, quien confesó que ha viajado a Colombia más de 45 veces desde 2022 y que ha mantenido relaciones sexuales con niñas a partir de los 11 años, puede enfrentar una sentencia de 15 años de cárcel o, incluso, cadena perpetua . “Este fue un tema que mantuvieron oculto durante los cuatro años anteriores, mientras crecía de forma dramática. Existe, no solo responsabilidad y desidia, sino complicidad con todos estos criminales que se sabía estaban viniendo a abusar de nuestras niñas y niños. Cuando tenían la responsabilidad de cuidar de nuestra niñez no hicieron nada, voltearon para un lado. Creció el fenómeno, pero se les acabó la fiesta”, agregó Gutiérrez.

Los chats

Lo que sigue es más escalofriante. Correa reconoce que disfruta con el dolor y sufrimiento de las niñas. “Lo vamos a hacer en diferentes posiciones. No quiero que me apresuren, quiero disfrutarlo y poder repetirlo, ¿entiendes? Ella no es la primera que me ha llorado. Las otras chicas se abren, me besan y lo aguantan hasta media hora. Necesito que ella entienda, si llora, voy a seguir adelante. Por favor, no interrumpas, pase lo que pase”.