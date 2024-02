Habla alcalde del municipio donde cayó helicóptero de la Policía y entrega posibles hipótesis del hecho

Aunque no hay certeza sobre las causas de la tragedia, Correa le aseguró a SEMANA que en ese municipio se han efectuado tres consejos de seguridad durante este año y en todos se ha concluido que en Caramanta no hay presencia de grupos armados.

“Aquí no hay grupos al margen de la ley ni hay evidencias hasta el momento, pero hasta que no se presenten las labores de inteligencia de la Policía y de las entidad correspondientes no podemos afirmar ni descartar algún hecho”, respondió el alcalde sobre si el accidente podría estar relacionado con un atentado por parte de organizaciones criminales.