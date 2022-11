La Unidad Nacional del Riesgo hizo grave advertencia sobre Hidroituango: “Nunca será un proyecto estable”, y recomendó evacuaciones definitivas aguas abajo

La entidad afirmó que las alteraciones al macizo rocoso no permitirían esa estabilidad.

Ad portas de que se anuncie la entrada en operación de las primeras turbinas de Hidroituango, el director de la UNGRD, Javier Pava, dio a conocer que el proyecto más grande que se ejecuta en el país nunca será estable, debido a las graves alteraciones del macizo rocoso producto del paso del río Cauca por la casa de máquinas cuando ocurrió la contingencia de 2018.

“Nunca va a estar en la condición de estabilidad porque hay unas alteraciones muy graves al macizo rocoso, que es lo que más nos preocupa, en el mismo informe que se presentó. Todas las excavaciones y todas las circunstancias en la cual ese macizo se encuentra hoy realmente no sabemos cómo va a ser su comportamiento con unas vibraciones o unas ondas que van generar”, indicó Pava.

Asimismo, recomendó tener presentes las evacuaciones definitivas para las comunidades más cercanas a la hidroeléctrica y así evitar los inconvenientes de sacarlas temporalmente, evitando afectar sus actividades cotidianas.

“Yo realmente ahí no veo un término de tiempo definido, incluso hay que pensar en resolver de manera definitiva la situación de esas familias, porque no podría uno pensar que esta población viva todo el tiempo en esta incertidumbre. Esta cuestión indigna, el estar sometiéndose a un tema de evacuación”, agregó el director.

Hidroituango no entrará a operar antes del 30 de noviembre

A nueve días de vencerse el plazo por la Creg para la entrada en operación de las primeras unidades del proyecto Hidroituango, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que muy probablemente no entren a funcionar antes de esa fecha, a pesar, de que las pruebas que han hecho han salido exitosas.

“Antes de prender Hidroituango hay que evacuar, pero esa evacuación no depende de EPM, lo más probable es que esa evacuación no suceda antes del 30 de noviembre. Por lo tanto, entramos en una disputa legal para determinar si nos deberían o no cobrar la multa, nosotros creemos que sería injusto, porque EPM está listo para la entrada en operación”, sostuvo Quintero.

Agregó que responderán a la Creg en una nueva carta para dar a conocer los avances de los últimos años, con el fin de que puedan extender el plazo y sobre todo que no cobren la multa millonaria de 192 millones de dólares.

Aunque no le falta ni un tornillo, como lo ha manifestado en reiteradas oportunidades el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, la entrada en operación de esta hidroeléctrica aún sigue en vilo.

En este video quedó registrado un hombre con un poderoso fusil

La imagen tiene en máxima alerta a las autoridades. En medio de dos pequeñas carpas para acampar, están tres personas, el primero viste camisa blanca, sombrero del mismo color, tiene un morral negro y un machete en el cinto; lo acompaña una mujer afro con blusa roja, pantalón rosado y chaqueta blanca con puntos negros. Pero la atención se posa sobre el tercer hombre, alto, de contextura gruesa, con gorra, camisa blanca y también tiene un machete. Lo más sorprendente, busca algo en su carpa y al asomar el cuerpo se le ve una botella de agua en una mano y en la otra un poderoso fusil que encaleta en un costal.

No se trata de una zona rural, por el contrario, el campamento donde están estas personas está ubicado en todo el centro de Medellín, en el parque de los Pies Descalzos, al frente de EPM y a pocos metros de la Alcaldía de la capital antioqueña. Ahí, en esa concurrida zona, en medio de la legítima protesta en la que reclaman sus derechos, cámaras de seguridad captaron al hombre que porta esta poderosa arma sin que pueda tener una explicación razonable.

El parque está siendo ocupado en este momento, y desde hace tres días, por cerca de cien personas del colectivo Ríos Vivos, originarios de Valdivia, municipio cercano a la zona de influencia de la represa de Hidruituango, que viajaron hasta Medellín para protestar por las duras condiciones en que subsisten en la región y por los riesgos que -consideran- puede representar la puesta en funcionamiento de la megaobra.

Llegaron en buses, no se sabe quién financia el viaje y su estadía en el parque, pero lo que resulta insólito es que, en medio de la gente, haya armamento de alto poder. ¿Para qué lo necesitan? ¿Hay algún tipo de infiltración en la protesta? Son algunas de las dudas que tiene las autoridades.

SEMANA corroboró el video con autoridades de la ciudad y no hay duda; sin embargo, desde la administración se abstuvieron de dar declaraciones porque reconocen que entre estas personas hay justas reclamaciones que la Alcaldía y EPM están dispuestos a escuchar, pero ahora el temor porque algo se salga de las manos o que haya una tragedia es una prioridad.