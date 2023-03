Ana Correa, la niña colombiana que irá a la Nasa sin pensarlo: “es algo maravilloso”

Ana Sofía Correa Gutiérrez tiene 12 años y el próximo mes de agosto estará en el mismo “espacio” con Adriana Ocampo, la colombiana geóloga planetaria y gerente de Programas Científicos en la sede de la Nasa (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, por sus siglas en inglés).

Esta estudiante de séptimo grado representará a su colegio, Inem José Félix de Restrepo, en Houston, donde estará cinco días aprendiendo de la mano de los grandes instructores que tiene esta reconocida entidad norteamericana.

“A veces me olvidaba que iba pa’ la Nasa. A veces me decían: ‘¿ey, cuándo se va pa’ la Nasa?’ Y yo: ¡ay, la misma pregunta!”, le contó en exclusiva Ana a SEMANA. Ella aún no cree que haya sido elegida entre 5.000 niñas colombianas que se postularon a este programa.

Ana Sofía y sus padres le contaron a SEMANA cómo se sienten con este gran logro. - Foto: Captura de pantalla tomada de entrevista vía Zoom

La Fundación She Is escogió a Ana como una de las finalistas del programa internacional “Ella es astronauta”. Ella y otras 35 niñas colombianas tendrán capacitaciones virtuales por cuatro meses. Luego, asistirán por cinco días a la Nasa, uno de los mayores centros de operaciones espaciales del mundo.

Ser líder, apasionada por la investigación y tener rasgos de empoderamiento fueron algunos de los aspectos que tuvo en cuenta el jurado de este programa. Desde que se conoció el anuncio de esta convocatoria, los profesores que conocen a Ana sabían que ella contaba con todas estas cualidades y que no debía perder la oportunidad.

“La profesora Geidy me dijo: “Sofi es una niña muy empoderada. Es muy pequeña, pero yo le veo cualidades que la hacen ser única. Yo quiero que ella esté en el programa”. Ella insistía, insistía. Y todo se dio“, contó a SEMANA Lisveth Gutiérrez, madre de Ana.

Ana Sofía Correa representará a Colombia junto a otras 35 niñas en la Nasa. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín

El proceso de selección inició con un cuestionario. Luego, dos entrevistas que significaban que poco a poco Ana iba clasificando a la final. A principios de marzo de este año, Lisveth Gutiérrez recibió la gran noticia, pero también la advertencia de que no podía contar nada, pues Ana recibiría el anuncio presencialmente en su colegio.

Ella fue la única niña de grado de séptimo que se postuló a este programa. Diana Osorio, gestora social de Medellín, fue quien anunció, en frente de todos los compañeros de Ana, quién había sido la ganadora de la convocatoria “Ella es Astronauta”.

“Preguntaron que levantaran la mano quienes se habían postulado en grado séptimo y solo la levanté yo. Yo dije: no, pues, del colegio van a escoger a otra niña… Cuando van diciendo: y la ganadora del premio es Ana Sofía. Yo solo escuché Ana Sofía y ¡ahí mismo salté! Las compañeras también empezaron a saltar, mis papás salieron, unos muchachos trajeron un cartel que decía “Felicidades, Ana Sofía”. Yo intentaba no llorar, pero yo era llore que llore…”, detalló.

Los padres de Ana la describen como una niña líder que ama el servicio. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín

A la fecha, los padres de Ana aún no creen esta noticia. Además de felicidad, sienten orgullo por el gran logro de su hija. Este logro es un ejemplo para todos los jóvenes que la rodean.

“Pequeñito. Yo me siento pequeñito. Yo no me imaginé que saliera una oportunidad de este tamaño. No solo va a ir del país una representante a la Nasa, detrás de eso va a ir un colegio, va a ir una familia, va a ir un barrio. Nosotros vivimos en el barrio Trinidad, un barrio estigmatizado por la violencia y por el narcotráfico. Es un ejemplo para decirle a la gente de aquí: vos valés. Esto es importante porque hay un pedacito de Antioquia que va a estar en la Nasa. Y va representando a una familia que toda la vida ha sido unida. ¿Cuál es el horizonte de Ana Sofía? Eso no lo sabemos, pero detrás ya hay algo importante: yo quiero hacer algo por la gente”, dijo Fredy Correa, padre de Ana.

El liderazgo de esta niña, de tan solo 12 años, es evidente. En quinto y sexto grado fue representante de su curso. Asimismo, acompaña a su madre, quien estudia gestión comunitaria, a eventos donde tiene claro lo que va a hacer: servir a los demás, algo que siempre la ha caracterizado.

“Yo solo escuchar: me voy para la Nasa, mi mente no llega. Mi mente es como: ¿esto es un sueño?, ¿esto es verdad? Es algo maravilloso, que solo puede pasar una vez en la vida. Es algo que me va a ayudar mucho a conocerme a mí, porque como me voy sola… debo pensar en mí, en mi bienestar, en lo que yo quiero”, agregó Ana.

Ana representará al colegio ganador de la convocatoria y estímulos 2022 de la Alcaldía de Medellín para prevenir y reducir el embarazo adolescente “Yo Decido Cuándo”.

“Seguimos dando buenas noticias a todas las jóvenes de nuestra ciudad. Gracias a nuestro programa de reducción del embarazo adolescente, tenemos una niña que desde el Inem va a ir a los estudios en Houston, Texas, de la Nasa, para visitar y conocer de primera mano cómo es esa experiencia. También tendremos otra beneficiaria de esta convocatoria que es apoyada por un privado y, de la misma manera, realizada por la fundación She Is, encargada de hacer realidad estos sueños. Recordemos que el año 2022, comparado con 2019, tuvo 1.800 niñas y jóvenes menos que quedaron embarazadas”, expresó la gestora social Diana Osorio.