Peligrosa maniobra: hombre lanzó volador con su boca en Antioquia

Ella era Luna: la perrita retriever que murió en Antioquia por la alborada; animalistas piden conciencia sobre impacto de la pólvora

A Luna la alborada le arrebató la vida. Ella era una perrita de raza black lab golden retriever que falleció en la madrugada del primero de diciembre por la pólvora : su cuerpo no aguantó los impactos en el sistema nervioso que le generan ese tipo de explosivos a los animales.

Pues bien, lo que era una fiesta para unos terminó siendo el dolor de otros y Luna estuvo sufriendo los últimos minutos de su vida, desde las 11:57 p.m. del último jueves de noviembre hasta las 2:30 a.m. del primer día de diciembre, cuando su cuerpo se desvaneció en un vómito de sangre por el impacto que generó en su sistema nervioso el hecho de que sus oídos de perro estuvieran expuestos al contundente sonido de los explosivos.

Luna había sido rescatada de la calle cuando una familia la abandonó argumentando que estaban esperando un bebé y que ya no podrían convivir con un perro grande en casa porque la llegada del recién nacido les impediría tener una mascota. Entonces , la dueña de Luna la hizo parte de su familia durante una década de amor canino que terminó con el inicio de esta Navidad.

“Eran exactamente las 11:57 de la noche cuando empezó la pólvora más impresionante. Luna estaba en la pieza con nosotros, ella se desesperó, empezó a moverse para todos lados, yo la llamaba, la sentaba junto a mí. Ella era jadeando y desesperada caminando por todo lado. Se salía de la pieza, llorando. Llegó un momento en el que empezaron a quemar algo que le dice tacos, que son unas explosiones impresionantes. Ella del susto se metió debajo de la cama. Los otros estaban ahí también, pero ella no quiso salir. Se quedó debajo” , contó la dueña de Luna a SEMANA.

La propietaria de Luna no cuenta su nombre porque asegura que el caso de la muerte de su mascota no es para generar rencores, venganzas o procesos judiciales, si no para crear conciencia de cómo la pólvora termina maltratando a los animales porque estos, sencillamente, tienen los sentidos mucho más agudos que los humanos.