Polémica: concejales de Antioquia fueron a estudiar a un resort en Cancún

Este no es el único viaje de concejales que ha causado revuelo en el departamento de Antioquia en los últimos días. La Procuraduría abrió una investigación a los corporados de Sabaneta por un tour que emprendieron a Turquía y Dubái.

Los pasajeros fueron once de los trece concejales, más el secretario general. Los únicos que no se montaron al avión fueron los representantes de Creemos, Alliday Tobón e Iván Alonso Montoya, porque entendieron que las finanzas del municipio no estaban pasando por un bueno momento y sería un ‘portazo’ para la gente.