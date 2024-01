Revelan detalles del presunto delincuente que resultó gravemente herido durante tiroteo en centro comercial de Medellín

No obstante, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, reveló este miércoles detalles sobre lo sucedido. De acuerdo con el mandatario, el supuesto ladrón pretendía robar varios relojes Rolex, que, de manera extraña, fueron utilizados para pagar un vehículo. En medio de ese “trueque”, el antisocial intenta cometer el hurto.

“Eso no es una cosa ni normal, ni habitual”, expresó el alcalde distrital.

Otros hechos delictivos

No se puede negar los altos índices de inseguridad por los que pasa el país y así queda en evidencia a diario con los distintos casos de delincuencia que se presentan a diario.

De hecho, muchas personas argumentan hoy en día no sentirse seguras casi en ningún lado, ya que ni en el hogar se salvan de los casos de robos, debido a que los delincuentes se ingenian los modos para cometer sus fechorías .

Bogotá, como capital del país y ante el alto número de habitantes que tiene, no se escapa de esta situación y así quedó en evidencia recientemente, luego de que se reportara un robo masivo en un reconocido café ubicado en el norte de la ciudad.

“Cuando vayan a este tipo de establecimientos comerciales no se hagan en las terrazas o no se hagan afuera, o simplemente no vayan para evitar que los roben, porque después andan diciendo por ahí que es que uno da papaya, y pues tampoco las cosas son así de verdad, la ciudad está llena de hampones”, puntualizó Carolina Gómez.