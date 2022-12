Rionegro, Antioquia, está paralizado por la manifestación de transportadores

El oriente de Antioquia vive momentos de tensión por cuenta del paro de transportadores de servicio público que se impulsa desde hace 19 días en el municipio de Rionegro. Los conductores soltaron el volante y bloquean los principales ejes viales con los automotores, para mostrar rechazo por el sistema de movilidad que programó la Alcaldía.

Los impulsores de la manifestación tomaron la decisión de cerrar los puntos más estratégicos de esta población. Con base en el reporte de las autoridades, las afectaciones se concentran en los sectores de Cuatro Esquinas, El Tranvía, Belchite, avenida Los Estudiantes, La Terminal, San Antonio, Llanogrande y La Fraternidad.

Este es el estado actual de la autopista Medellín Bogotá, a la altura de las entradas a Rionegro. pic.twitter.com/E4CEFs3sa4 — Quién Es Quién (@QuienEsQuienOA) December 14, 2022

De momento, se reportan demoras en los pasajeros que buscan moverse por la zona urbana de Rionegro y los municipios aledaños, como El Carmen de Viboral, Marinilla, El Santuario, Guarne, El Peñol y La Ceja. Sin embargo, en la tarde este miércoles, no hay alteraciones en la vía que conduce hacia el aeropuerto internacional José María Córdova.

La administración rionegrera informó que este comportamiento está violando el derecho fundamental a la libre movilización en el territorio. Además de los estragos en la cabecera municipal, las personas que residen en las veredas tienen dificultades para transitar. Esta condición se mantiene desde el mediodía de este 14 de diciembre.

En un comunicado publicado en los canales oficiales de la Alcaldía se invitó a los conductores a no tomar las vías de hecho, sino a priorizar el diálogo en medio de las diferencias que sostienen por la implementación del sistema de movilidad. No obstante, las palabras no han sido recibidas con respaldo por los líderes de la manifestación.

“Desde la Alcaldía municipal y Sitirio hacemos un llamado para iniciar la mesa del diálogo que ha promovido la Superintendencia de Transporte junto con el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los voceros del paro. La única solución es el diálogo. Rionegro, bajo bloqueos ilegales”, se lee en el documento que fue divulgado esta tarde.

Ahora bien, la empresa que se encarga de la recolección de los residuos sólidos en este pueblo de Antioquia detalló que hay demoras en las rutas porque los conductores cerraron la vía que conduce desde la zona urbana hacia el basurero de Don Marías. Así las cosas, se pidió a los usuarios abstenerse de sacar las bolsas durante las próximas horas.

Transportadores bloquen las calles de Rionegro, Antioquia. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Rionegro, Antioquia.

Carlos Osorno es el vocero del movimiento que, después de un año, nuevamente sale a las calles a reprochar el manejo que le ha dado la administración municipal al plan de movilidad. ‘Sitirio’ es la piedra en el zapato de los conductores, un proyecto que se está tramitando desde hace siete años para unificar el servicio público bajo un solo modelo.

Los dueños de los vehículos que ruedan por las calles del pueblo muestran oposición porque la iniciativa que promueve la Alcaldía sería una imposición que no los beneficia. Ellos tienen serias dudas con la planificación, operación y recaudo del sistema. Esas dudas han sido expuestas ante las autoridades locales, pero no habrían encontrado acuerdos.

“Nosotros en diciembre de 2021 hicimos el mismo paro y, tras conversar con el alcalde, organizamos una mesa de diálogo donde se fijaron nueve objetivos que no se cumplieron. El alcalde de Rionegro se levantó de la mesa. Él tomó la decisión de negociar con los gerentes de las empresas de transporte, no con los dueños de los carros”, indicó el líder.

El cese de actividades de los conductores ha sido calificado por los empresarios como una amenaza porque golpearía, en términos de ventas, la mejor época del año. La Federación Nacional de Comerciantes en Antioquia mostró preocupación e invitó a los actores a tramitar las diferencias a través del diálogo, sin afectar a los establecimientos productivos.