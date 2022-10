Sorprendente: autoridades tuvieron que sacar a Spiderman del metro de Medellín

Un hombre disfrazado de Spiderman se tomó como show la estación Parque Berrío del Metro de Medellín. Música de fondo, acrobacias, buena actitud para llamar la atención de cientos de pasajeros, fueron características de este personaje que luego tuvo que ser retirado por las autoridades. Muy rápido las imágenes del “Hombre Araña” se hicieron virales en redes sociales.

El personaje llegó hasta la plataforma del sistema de transporte con un bafle para ponerle ritmo a los bailes y piruetas para entretener y llamar la atención, mientras llegaba el tren con dirección al sur del Valle de Aburrá. Sin embargo, el show no le duró más de 10 minutos por pronta reacción de las autoridades y muchas personas que sacaron el celular para grabar el momento.

En redes sociales comenzaron a escribir comentarios como: “Llegó el Spiderman colombiano a treparse del metro”. “Se adelantó el día de los brujitos”, entre otras reacciones. De acuerdo con información entregada por las autoridades, se trata de un joven de 22 años, de nacionalidad chilena, residente del barrio Prado, quien hace pocos meses llegó al país y que además desconocía el reglamento de la empresa de transporte.

Pero el joven no se percató que si se descuidaba muy posiblemente caería a la vía férrea u otro tipo de accidentes a los que estaba expuesto si continuaba como si nada con este tipo de piruetas en plena plataforma, donde transitan cientos de usuarios.

Cuando los uniformados de la policía y el jefe de estación lo detuvieron afirmó que se le habían perdido los documentos de identificación. Posteriormente fue expulsado de la estación y le dieron a conocer todo el reglamento y código de Policía que prohíbe todo este tipo de comportamientos.

El pasado 20 de septiembre, otras imágenes se hicieron virales en redes sociales. El Metro de Medellín fue el escenario. Un hombre fue el centro de atención de cientos de personas al colgar una hamaca en uno de los vagones del sistema Metro, en plena hora pico. El hombre, como si nada, colgó la hamaca y se acostó, hechos que obstaculizaron el paso de las demás personas y generaron rechazo de los demás pasajeros.

El hombre instaló la hamaca que sacó de un bolso en compañía de otros dos hombres, para luego ponerla entre los tubos metálicos con la excusa de que estaba muy cansado. Sin embargo, minutos después, por petición de la mayoría de usuarios que iban en el trayecto, personal de la estación Industriales lo retiraron.

“De inmediato saqué mi celular y comencé a grabar, me pareció una grosería que hechos como estos aún sucedan en la sociedad. No sé la verdad con qué intención se ponen a hacer ese tipo de ridiculeces en un sistema que se ha caracterizado por la cultura. Estos personajes ignoraron por completo cuando les decíamos varias personas que eso no se podía hacer, pero hicieron caso omiso, hasta que llegó la Policía con el personal Metro y los sacaron de inmediato del vagón”, contó María Ramírez, una de las usuarias que presenció los hechos.

El pasajero y su respectiva hamaca fueron retirados, sin embargo, no se ha conocido alguna sanción por parte de la empresa Metro. El metro de Medellín ha sido uno de los sistemas de transporte urbanos más importantes del país, pero sobre todo su esfuerzo por crear una cultura del respeto ha sido una de las prioridades de la empresa desde su creación en 1995.

Cabe recordar que, estos hechos ya habían ocurrido en el sistema en el mes de marzo de 2019, cuando un hombre estaba realizando varios videos en lugares de la ciudad, con la intención de realizar una activación artística denominada “Hamaca”, la cual buscaba supuestamente “costeñizar la ciudad”.