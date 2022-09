Tiktoker pide que le canten el cumpleaños a su ‘novia tóxica’ en metro de Medellín: esto fue lo que pasó

El vídeo tiene más de un millón de reproducciones y más de 130 mil me gusta en la red social TikTok.

El pasado 16 de septiembre, un hecho curioso abordó de repente a los usuarios del metro de Medellín, se trata del creador de contenidos ‘Que_Descache_Sann’, quien al subirse a un vagón del transporte público, pidió a los pasajeros que le ayudaran a cantarle el cumpleaños a su novia.

“Buenas, lo que pasa es que mi novia está cumpliendo años, ¿me ayudan a cantarle el cumpleaños en una videollamada?”, expresó en voz alta. El TikToker subió el vídeo a sus redes sociales y actualmente tiene más de un millón de reproducciones y más de 130 mil me gusta en la red social TikTok.

En el clip, que se ha vuelto viral, se escucha a alguien que le dice: “hágale, hágale”, a su petición de cantar la felicitación. Inmediatamente, la mayoría de los pasajeros en el vagón, cantaron al unísono cumpleaños feliz a ‘Daniela’.

Posteriormente, el joven se acercó pasajero por pasajero, a pedir felicitaciones personalizadas, a lo que varios de ellos dieron respuestas como: “Feliz cumpleaños, socia”, “felicitaciones por este caballero” y “que cumplas muchos años más”.

Santiago Toro, creador de contenido, conocido en redes como Que_Descache_Sann, usualmente realiza este tipo de vídeos para sus redes sociales. Tan solo tres días atrás, había publicado un clip similar, donde le pedía a los pasajeros del metro que guardaran silencio porque iba a entrar a una videollamada importante.

Dicha videoconferencia, era con su novia a la cual le llamó ‘tóxica’. En el vídeo se ve cómo le preguntaba a los ciudadanos dónde se encontraban, para confirmarle a su pareja que sí estaba a bordo del tren.

Entre risas, al fondo se escuchó una frase particular “deje a esa novia”, le dijo una usuaria, mientras los demás confirmaban que el joven sí estaba en el medio de transporte. En este momento, dicho vídeo tiene más de cuatro millones de reproducciones en la red social TikTok.

Falleció Charlie, el tiktoker que sufría de cáncer y contaba su padecimiento con humor

Una triste noticia llega para los seguidores de Carlos Sarriá, el joven español, más conocido como Charlie, que compartía todas sus vivencias en la red social TikTok.

Allí, nunca ocultó que padecía de un cáncer, el cual no fue impedimento para que narrara, con un poco de humor, cómo era vivir con esta enfermedad a diario.

“Adiós perros, nos vemos en la otra vida”, fue el último mensaje que dejó Charlie en TikTok, red social en la que tenía más de tres millones de seguidores.

La publicación iba acompañada de un video con imágenes de algunos momentos memorables que pasó, a pesar del cáncer que lo aquejaba. Con apenas 20 años de edad, el influenciador perdió la batalla contra la enfermedad, no sin antes haber disfrutado sus últimos días de vida, enviando mensajes de aliento a sus seguidores y dando esperanza a esas otras personas que sufren de este mal.

Todos los que veían y reían con sus videos se manifestaron sobre su partida. “Charlie, no lo seguía, pero muchas veces sus videos me salían en fyp y, realmente, a pesar de no conocerlo se siente su ida. Ahora estará en un lugar mejor”, “has luchado perfecto y con buen humor, pero la vida pone obstáculos que se ponen difíciles de superar, D.E.P”, fueron algunos de los sentidos mensajes que llegaron luego de la última publicación que hizo en TikTok.

Este no fue el único creador para esta red social que ha fallecido en 2022, Alejandro Castro Valencia, conocido popularmente en las redes sociales como ‘Polinardo, la ley’, falleció el pasado mes de febrero en la ciudad de Medellín. El creador de contenidos tenía tan solo 30 años de edad.