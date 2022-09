Video | Mientras esperaban la salida de su vuelo, pasajeros cantaron ‘Tusa’, de Karol G

Karol G es una de las artistas colombianas con mayor reconocimiento mundial en la actualidad. Sus canciones han cruzado fronteras y su éxito sigue creciendo. De hecho, este año debutó en dos importantes festivales de talla internacional: Coachella y Tomorrowland.

Los éxitos de la Bichota son bien conocidos por sus fans. Incluso, gracias a su popularidad, también han llegado a oídos de personas que no son muy cercanas al género urbano. Aun así, el nombre de Karol G ya está en el imaginario del mundo musical.

Una particular escena tuvo lugar dentro de un avión que cubría la ruta Ciudad de México-Cancún. Antes del despegue, los pasajeros “armaron fiesta” y pusieron música para amenizar la espera.

Una de las canciones que protagonizaron el llamativo momento fue ‘Tusa’, de Karol G. La usuaria de TikTok identificada como Gloria OC publicó varios videos que han recibido miles de interacciones en la plataforma digital.

“México, nunca cambies”, fue el texto que escribió la internauta en su primer video, el cual suma más de 1,4 millones de reproducciones. La grabación registró cómo los pasajeros cantaron Sálvame, el popular tema de la agrupación RBD.

“Hahahahahaha qué desmadre”; “Hasta yo canté”; “México necesita un reencuentro de RBD”; “Cada día México es más surrealista jajaja amo”; “El segundo himno nacional mexicano”; “Los mexicanos no hacemos desmadre, nosotros somos el desmadre”; “Los vuelos a Cancún siempre son los que traen toda la actitud de la gente”; “Ojalá me tocara coincidir con personas como ustedes en mis vuelos”, dicen algunos de los comentarios destacados en la publicación.

También cantaron ‘Tusa’

Además de la popular canción de RBD, los pasajeros del vuelo también entonaron –y algunos tararearon– el tema ‘Tusa’, de la artista colombiana Karol G.

El video, también publicado por Gloria OC en TikTok, suma cerca de 900.000 reproducciones y ha recibido miles interacciones.

“Quiero que mi próximo vuelo me pase eso”; “Cuando vayan a viajar avisen para ir en el mismo vuelo”; “Jajajajaja porque a mí no me tocan estos vuelos”; “Esto lo tiene que ver Karol G”; “Jajajaja, hay que hacer un viaje todos juntos”, escribieron algunos usuarios de la plataforma.

Según comentó la persona que grabó los videos, en total esperaron unos 25 minutos antes de que el avión despegara. “Sí nos hicieron amena la espera... hubo complacencias y todo... también hubo ramito de violetas”, anotó.

Karol G habló sobre las fotos con Anuel AA: “Siempre estuvieron y estarán ahí”

Además de su carrera artística, los fans de la Karol G también han estado atentos a los detalles que rodean su vida personal. De hecho, la Bichota conformó junto al reguetonero puertorriqueño Anuel AA una de las parejas más populares de la farándula internacional.

No obstante, el romance llegó a su fin hace un buen tiempo. Por eso, tanto Karol G como Anuel AA tomaron caminos separados. Es más, el puertorriqueño se casó hace unos meses con la dominicana Yailín. Aun así, los fans de ambos artistas no olvidan la historia de amor que protagonizaron en el pasado.

Hace pocos días, los más de 56,2 millones de seguidores de Karol G en Instagram se llevaron una gran sorpresa al notar que las fotos de la colombiana junto a Anuel AA, su expareja, nuevamente eran visibles en su perfil. En un principio, cuando se conoció la ruptura entre ambos artistas, los internautas habían dado por sentado que la Bichota había borrado dichos registros fotográficos. No obstante, ahora queda claro que solo los archivó.

Como era de suponer, el carrete de fotografías empezó a tener nuevos comentarios: “Ay, me encantan, ojalá sí hayan vuelto”; “¿Qué pasó aquí?”; “¿Esto qué quiere decir?”; “El que desarchive sus fotos no significa que regrese con él, como ya lo superó, no tiene por qué esconder nada. Capaz y lo puso solo para el recuerdo…”; “Ella ya sufrió mucho y sinceramente no creo que vuelva con @anuel y pues si lo hace es asunto de ella, todo el mundo criticando como si su vida fuera perfecta”; “Duraron mucho”, fueron algunos de los apuntes hechos por los internautas en el perfil de la intérprete de Gatúbela.

Ante la oleada de especulaciones, la misma Karol G se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter, respondiendo a la publicación hecha por una usuaria de la red social que escribió: “Ptm Karol G nunca eliminó sus publicaciones con Anuel, solo las archivó y las acaba de desarchivar!!! BICHOTA NOOOOOOOOOOOOOO”.

“Mi reina… con borrar unas fotos de una red social uno no borra ni la historia ni lo vivido, ¡por eso siempre estuvieron y estarán ahí!”, expresó Karol G en su respuesta.