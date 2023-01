Video | Una policía fue atropellada por un motociclista, aparentemente armado, que evitó el requerimiento de las autoridades

Las autoridades confirmaron que un sujeto que conducía una motocicleta, en Medellín, atropelló a una policía justo cuando una patrulla de la institución intentaba cerrarla para confirmar si el hombre estaba armado.

Luego del incidente ocurrido en el barrio La Candelaria, en el centro de la ciudad, el agresor emprendió la huida; según confirmaron las autoridades, fue necesaria la intervención de los bomberos, quienes acudieron al lugar para prestarle los primeros auxilios a la herida.

Debido al golpe, la mujer, de 21 años de edad, presenta hematoma a la altura de la cabeza, por lo que tuvo que ser remitida a la Clínica CES luego de ser atendida por los socorristas.

Pese a que las autoridades intentaron dar captura al sujeto aparentemente armado, se desconoce si fue posible su captura; de haberse dado, no solo tendrá que explicar por qué portaba un arma y deberá responder por las lesiones causadas a la auxiliar de la Policía.

Hace poco Medellín recibió un incremento del pie de fuerza. Se sumaron 110 policías nuevos para reforzar la seguridad en la capital antioqueña. - Foto: Prensa Alcaldía de Medellín

“Auxiliar de policía femenina fue arrollada por un motociclista avenida regional por Bomberos, quien al parecer estaba armado y atropello a esta uniformada y emprendió la huida. #bomberosmedellin atendió el caso y trasladada a un centro asistencial”[sic.], fue el mensaje de uno de los trinos y videos que circuló por redes sociales en los que se veía a la uniformada tendida en el piso a la espera de la atención médica.

En el clip también se observa a dos de los compañeros y a un civil junto a la víctima a la espera de la llegada de los bomberos, quienes finalmente prestaron los primeros auxilios para poder trasladarla a un centro especializado donde pudieron estabilizarla.

Policía agrede a un taxista

El otro lado de la moneda lo protagonizó una policía en Bogotá, en medio de las manifestaciones que se vivieron durante la madrugada del pasado viernes y que fueron protagonizadas por un numeroso grupo de taxistas en la capital.

Durante el bloqueo, provocado por el respaldo del gremio a Wilson Rodríguez, un compañero al que le inmovilizaron su vehículo pese a exponer problemas de salud, se conocieron varios videos de personas caminando hacia el aeropuerto y del caos que se vivió en la ciudad durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes 20 de enero.

En Medellín, pasarán de 14 CAI de la Policía a 30 durante 2023; habrá nuevas estrategias de prevención en delitos - Foto: Alcaldía de Medellín

Uno de ellos dejó en evidencia la agresión de una agente de la Policía a un taxista que, aparentemente, participaba de los bloqueos.

Aunque en la primera parte del video se escucha que alguien lanza improperios, no es claro que sean contra las autoridades o que haya sido la uniformada la que se expresó de esa manera; enseguida, por la ventana del conductor, se ve a la mujer lanzar un golpe contra el rostro del hombre que estaba sentado allí.

Inmediatamente, el taxista se baja y comienza a grabar a la mujer que lo habría golpeado. “Esta señora policía me pegó. Me acaba de pegar una policía, siempre cometiendo infracciones, siempre haciendo lo que ellas quieren. Vea, vea, me pegó una chachetada”, se escucha en el video.

Limpia vidrios apuñaló a hombre, porque no quiso que le limpiaran el carro, en medellín. - Foto: Denuncias Antioquia

Mientras el hombre grababa, también se ve a la patrullera activar su celular para registrar lo sucedido después de que el taxista se bajó del carro y le dice a otros conductores, que reclamaban por el trancón, que por culpa del agredido era que no podían avanzar sobre la vía.

“Mire caballero, por culpa de él no pueden seguir”, se le escucha decir a la policía mientras señala al taxista agredido.

Se desconoce si el afectado interpuso la queja ante las autoridades, luego de que en el video se viera claramente como fue agredido por la uniformada luego de intentar negociar para que no bloqueara la vía.