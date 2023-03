¡Cuidado en Domingo de Ramos!, Autoridades anuncian fuertes controles para evitar el tráfico de palma de cera y aplicación de millonarias multas

Llega la Semana Santa, con el primer día de la celebración religiosa, que es el Domingo de Ramos, fecha en la que se hace homenaje a la entrada de Jesús, en un burro, a Jerusalén, donde lo aclamaron con palmas y júbilo.

Pero el Domingo de Ramos en Colombia se ha convertido en una fecha en la que las autoridades activan los controles, para evitar el tráfico de palma de cera, que habitualmente se utiliza en esta jornada de la Semana Santa.

Para esta ocasión, los controles serán aún más fuertes, según anuncia la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Capital, pero la intervención de las autoridades se extenderá por todo el país.

Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente del Distrito - Foto: Secretaría de Ambiente

Durante la Semana Santa se suele activar el rebusque, con el incremento de ventas informales de objetos religiosos. En particular, para el Domingo de Ramos, el ritual ciudadano de llevar la cruz elaborada en palma de cera, o la salida a las iglesias con el ramo, para obtener la bendición sacerdotal, lleva al tráfico de la palma, especie protegida porque es el hábitat del loro orejiamarillo, que está en vía de extinción, justamente por el sobreuso de la palma de cera.

Cárcel y sanciones económicas

Según las normas vigentes en Colombia, amparadas de la Ley 2111 de 2021, el aprovechamiento y comercialización de palmas silvestres se castiga fuertemente en el país. Es así como, la legislación contempla penas entre 5 y 11 años de cárcel, mientras que la Ley 1333 de 2009 permite la imposición de multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales.

Habrá operativos en todo el país

En todo el país se adelantarán operativos para el control del tráfico de palma de cera y vino. En la capital del país, la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, dijo que la meta en el Distrito es “lograr eliminar por completo el uso de la palma silvestre en la celebración del Domingo de Ramos. Las palmas de cera y las palmas de vino son muy importantes dentro de sus ecosistemas. Por ejemplo, la palma de cera, nuestro árbol nacional, es el hogar del loro orejiamarillo, una de las especies endémicas del país que está en mayor riesgo de extinción”.

Recomiendan uso de otras palmas en Domingo de Ramos - Foto: Esteban Vega

No se exponga

Debido a las fuertes sanciones que permite aplicar la ley, en caso de que un ciudadano sea pillado con palma de cera o vino, lo mejor es no exponerse, ni a vender, ni a comprar el ramo elaborado con esta especie.

En el caso de Bogotá, la Secretaría de Ambiente recomienda utilizar las alternativas existentes, de manera que, este 2 de abril, las personas que sean sorprendidas infraganti no tengan un mal momento en la Semana Santa. “Le recordamos a la ciudadanía que esta práctica está prohibida, estas palmas son el hogar de aves y otras especies de nuestra biodiversidad. Estas palmas pueden ser reemplazadas con ameros (de la mazorca) u otras plantas vivas que no estén amenazadas y que no sean una amenaza para nuestra biodiversidad”, dijo Urrutia.

Loro orejiamarillo, en vía de extinción. - Foto: Secretaria de Ambiente

Dentro de las alternativas recomendadas por la Secretaría de Ambiente del Distrito, que se pueden utilizar en todo el país, están, las plantas vivas de palma areca; las hojas o ramos tejidos en palma robelina, y los ramos tejidos en amero – capacho de la mazorca.

Tanto el que vende como el que compra tendría responsabilidad en el tráfico de palma de cera.