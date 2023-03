Hermano del contralor de Valledupar habría ocasionado un aparatoso accidente de tránsito; esto es lo que se sabe

Durante el fin de semana se registró un aparatoso accidente de tránsito en el barrio Villalba, al norte de Valledupar, en el departamento de Cesar.

En el incidente se vio involucrado el abogado Juan Camilo Villazón Tafur, hermano del actual contralor departamental. Se conoció que el hecho dejó pérdidas millonarias y que el hombre habría sido el causante del accidente.

De acuerdo con las versiones preliminares de los residentes de la zona, el pasado sábado 4 de marzo, Villazón Tafur habría chocado la parte de atrás de un vehículo que se encontraba parqueado en la zona residencial.

Juan Camilo Villazón Tafur, involucrado en accidente en Valledupar. - Foto: Captura de vídeo Twitter @CesarAlDia

Los residentes del sector manifestaron que el abogado iba conduciendo en aparente estado de embriaguez. No obstante, la Policía seccional de Tránsito y Transporte del departamento, aseguró que no pudieron realizar el procedimiento para verificar su estado, puesto que actualmente no tienen convenio con el municipio.

Igualmente, en un vídeo difundido a través de redes sociales, se alcanza a ver el gran daño material que sufrió el vehículo a raíz del accidente.

#Accidente | El abogado Juan Camilo Villazón Tafur, hermano del contralor Dptal Juan Fco Villazón Tafur, habría ocasionado un aparatoso accidente en Valledupar que deja millonarias pérdidas materiales.🚗💥 ...🧵 @PGN_COL @FiscaliaCol @CGR_Colombia @BluRadioCo @lafm pic.twitter.com/KVEvGfyNnR — Dpto. del Cesar (@CesarAlDia) March 6, 2023

En el caso de la camioneta donde iba Juan Camilo Villazón, esta quedó completamente destruida en la parte de adelante, aunque el conductor no reportó lesiones.

En el videoaficionado se ve cómo Villazón asume la propiedad del vehículo; sin embargo, algunos ciudadanos manifiestan haber visto al contralor con la camioneta.

Al momento del choque, se activaron las bolsas de aire. - Foto: Captura de vídeo Twitter @CesarAlDia

Crisis financiera en Valledupar

En otros hechos, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (Emdupar S. A. E.S.P.), debido a que la entidad no se encuentra en capacidad de desarrollar su objeto social a fin de garantizar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado a los habitantes de la capital del Cesar.

La Superintendencia Financiera ordenó la intervención de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, debido a que no se encuentra en capacidad financiera para desarrollar su labor misional. - Foto: Cortesía: SuperServicios

Esta medida fue adoptada tras concepto favorable emitido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). A esto se le suma que el ente de control y vigilancia evidenció que el operador de los servicios públicos en Valledupar no está en capacidad de prestar los servicios y está en riesgo no solo la continuidad de los mismos, sino también los pagos de las obligaciones mercantiles.

#Comunidado🗞️ l La medida se toma en razón a que @EmduparESP no se encuentra en capacidad de garantizar a los habitantes de #Valledupar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, con la cobertura, continuidad y calidad debidas.➡️ https://t.co/dPmX5R734m pic.twitter.com/Olul0kVduh — Superservicios (@Superservicios) March 3, 2023

“La decisión de intervenir a Emdupar se toma de manera concertada con la administración municipal, empresa, sindicatos y otros sectores, luego de evidenciar que se encuentra en inminente riesgo la prestación de los servicios públicos a su cargo, por su crítica situación financiera, comercial, técnico-operativa y administrativa”, manifestó el superintendente, Dagoberto Quiroga Collazos.

Entre los aspectos que llevaron a tomar la decisión de intervención por parte de la Superservicios se encuentra en que Emdupar registra un nivel de endeudamiento cercano al 36,5 %, al cierre de 2021, al tiempo que su rentabilidad neta fue negativa (-9,56 %). “Se calcula que posee deudas por alrededor de los $30.000 millones que incluyen pagos pendientes a proveedores, pasivos laborales atrasados, deudas por impuestos y compromisos con Corpocesar, la CRA y la Superservicios”, se lee en la resolución.

La capital del Cesar enfrenta una delicada situación en materia de servicios públicos, debido al panorama financiero que registra el operador del Acueducto y Alcantarillado que según la Superservicios está en riesgo inminente de comprometer la prestación. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Tiene embargos por más de $4.000 millones, registra pasivos que superan los $24.000 millones, debe pagos en nómina de vigencias anterior por más de $1.000 millones y viene acumulando cuantiosas pérdidas que han aumento los costos y otros gastos, los cuales se han visto reflejados en la calidad de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, por lo que los indicadores financieros “son deficitarios” y con tendencia a ir desmejorando.

“La prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado presenta deficiencias e incumplimientos recurrentes en la gestión de los componentes financiero, comercial, tarifario, técnico-operativo y administrativo que conllevan un riesgo inminente en su prestación, en el corto y mediano plazo”, indicó. Además, tiene inversiones pendientes por ejecutar por más de $97.000 millones.