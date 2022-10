Caso Donald Trump: Departamento de Justicia ratificó que nunca se debió autorizar a un perito para revisar los documentos incautados

Este viernes, 14 de octubre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos volvió a rechazar la autorización de que un perito independiente revise los documentos tomados durante el allanamiento de la mansión del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago.

En ese sentido, la cartera de Justicia llamó al Tribunal de Apelaciones número 11 de Atlanta, con el objetivo de revocar la decisión de la jueza federal de distrito, Aileen Cannon, luego de que designara al mencionado perito para que revise los 13.000 archivos incautados en la propiedad del magnate en el estado de Florida por el FBI durante su apelación ante la corte.

El Departamento ha afirmado que los documentos incautados son “los objetos mismos” de una “investigación criminal en curso, por lo que “el tribunal debe revocar la orden judicial del tribunal de distrito y poner fin a la revisión del perito especial”.

Asimismo, el representante del Departamento de Justicia argumentó en su intervención, que Cannon no tuvo que haber considerado el nombrar a un perito especial porque Trump no cumplía el requisito para hacerlo, el cual consiste en que el Gobierno hubiese mostrado un “desprecio insensible” por sus derechos al ejecutar la búsqueda autorizada por el tribunal. No obstante, la magistrada fundamentó su decisión en que el expresidente si cumplía el resto de los requisitos.

Por su parte, Trump, en conjunto con su equipo de abogados, tendrán hasta el 10 de noviembre para presentar su respuesta al respecto, ante el Tribunal.

Cabe mencionar que el Tribunal de apelaciones ya concedió la solicitud del Departamento de Justicia de retener cerca de 100 documentos clasificados de la revisión del maestro especial y anuló la orden de Cannon que impedía que el Departamento usara esos registros como parte de su investigación durante la revisión.

Finalmente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el pasado jueves la solicitud de Trump para que interviniese en la disputa sobre la pertinencia de que un perito independiente analizase los documentos incautados

Donald Trump calificó de “fiasco” su citación por el asalto al Capitolio de EE. UU.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el pasado jueves de “fiasco” una citación emitida por la comisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y preguntó por qué no lo habían llamado antes a declarar.

“¿Por qué la Comisión de Deselección no me pidió que testificara hace meses?”, dijo Trump en su plataforma Truth Social después de que los legisladores que investigan el asalto al Capitolio decidieran citarlo a declarar. “Solo ha servido para dividir aún más a nuestro país”, agregó.

La comisión parlamentaria estadounidense que analiza el papel de Donald Trump en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 votó el jueves por unanimidad convocar al expresidente a comparecer ante sus miembros, al estar “obligado a responder por sus actos”.

Donald Trump “es la persona en el centro de la historia de lo que sucedió el 6 de enero. Así que queremos escucharlo”, dijo Bennie Thompson durante una audiencia pública. “Tiene que rendir cuentas. Tiene que responder por sus acciones”, agregó.

La comisión se plantea “hacer todo lo posible para contar la historia más completa posible y brindar recomendaciones para ayudar a garantizar que nada como el 6 de enero vuelva a suceder en el futuro”, continuó.

La misión del panel, integrado por siete demócratas y dos republicanos, es arrojar luz sobre el comportamiento del presidente antes, durante y después del ataque al Capitolio, que conmocionó al mundo entero.

Ese mismo jueves, la comisión había reconstruido la cronología de los hechos, mostrando que el expresidente había planeado “con mucha anticipación” declararse victorioso en las elecciones de 2020, antes incluso de la divulgación de los resultados.

Finalmente, la legisladora demócrata Zoe Lofgren evocó “un plan premeditado del presidente para declarar su victoria, cualquiera que fuera el resultado real”. Su discurso de victoria “fue planeado con mucha anticipación, antes de que se contaran los votos”.

*Con información de Europa Press y la AFP.