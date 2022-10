Video | Twerking de Halloween: modelo de Las Vegas es centro de críticas por bailar en un cementerio

Indignación generó una sesión de fotos realizada para una modelo de Playboy quien además realizó el famoso movimiento del twerking. Lo que genera molestia en la comunidad es que la mujer se encontraba dentro de un cementerio, por lo que calificaron de inapropiado el comportamiento de la modelo.

Amanda Nicole es una despampanante modelo de 27 años quien publicó las imágenes por medio de sus redes sociales causando una reacción desencadenada de críticas debido a la locación que utilizó para tomar sus fotos de Halloween.

“Feliz octubre, es una niña espeluznante y celebro Halloween todo el mes”, fue el mensaje que acompañaba algunas de las fotos tomadas en el cementerio.

En las imágenes se puede observar a la mujer disfrazada de una Lady Death (un personaje de Marvel), con su piel pintada de blanco y dejando muy poco a la imaginación de sus 8,8 millones de seguidores en Instagram debido a que llevaba puesto un biquini diminuto además de una capa negra.

“Califica el look de mi Lady Death del 1 al 100″, señaló la modelo en la publicación invitando a sus seguidores a opinar sobre su disfraz.

En los videos se puede observar a la mujer caminando por las lápidas con su disfraz “sexy” mientras que posa para la cámara que se encontraba filmándola. La gota que rebosó la copa de este hecho fue cuando la modelo estadounidense comienza a realizar ‘twerking’ moviendo sus glúteos sin importar el escenario en el que se encontraba ni el atuendo que traía puesto.

Miles de sus seguidores calificaron de espectacular el trabajo fotográfico de la mujer, mientras que otros piensan que fue una falta de respeto lo realizado por la modelo. Las opiniones están divididas, lo cierto es que la mujer continúa firme con su labor por lo que mantiene las fotos en redes sociales.

“Simplemente, vamos a ignorar el hecho de que está en un cementerio”; “Me tomó un segundo darme cuenta de que eras tú”; “Esto tiene que ser una falta de respeto, en un cementerio”; “Después de hacerlo, me sorprendió nuevamente una vez que me di cuenta de que era pintura corporal y no ropa real”, fueron algunos comentarios de la publicación.

Luego de todas las críticas, la modelo salió a aclarar que la sesión de fotos en discusión se llevó a cabo en un cementerio de mascotas, esto en un esfuerzo por bajarle la temperatura a los ataques escritos de una gran parte de internautas.

Amanda Nicole es reconocida en la industria por su trabajo con cosplays, en el que personifica figuras reconocidas de la ficción y los apropia a su estilo subido de tono.

Escándalo en Nueva York

El caos se apoderó de un certamen de belleza este miércoles en Nueva York, Estados Unidos, luego de que la elegancia y la etiqueta se vieran aplastadas por las patadas y los puños intercambiados en cuestión de segundos entre los asistentes al evento.

Todo se dio en el marco del concurso de belleza Miss Sri Lanka, en donde por razones que aún son materia de investigación, varios asistentes a la ceremonia se involucraron en una riña que sembró terror y violencia entre los invitados, quienes no tenían nada que ver con el asunto.

En las últimas horas, la recién coronada Miss Sri Lanka, Angelia Gunasekara tuvo que salir a dar explicaciones sobre lo sucedido, ya que se estaban filtrando rumores de que la razón de la discusión fue el desacuerdo del público con la coronación de Gunasekara.

Angelia responsabilizó a dos personas del público, quienes habrían iniciado con los desórdenes que terminaron siendo visibles desde la parte exterior del lugar donde se desarrollaba el certamen de belleza.