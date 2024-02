2026-2030: por una Colombia gobernada con sabiduría, carácter y ejemplo

No se puede desconocer la manera irresponsable, mezquina, soberbia, desobligante e irrespetuosa como se viene gobernando en nuestro país. Ya son muchas las acciones que nos dejan ver la falta de vocación de servicio de los dirigentes actuales y nos llevan a concluir tristemente que esto NO es más que lo que teníamos que experimentar. Ya conocíamos las cualidades del líder como persona durante sus años de juventud, como funcionario público en el Concejo, en la Alcaldía, en el Senado y pues… qué más podían esperar quienes le dieron la oportunidad de gobernarnos.

No se puede gobernar un país a punta de posts en las redes, muchos de ellos salidos de todo tono y buscando intimidar a quienes piensan de una manera diferente al gobierno. Ya no es momento de seguir lanzando improperios contra las instituciones que hoy el mismo gobierno representa, ya no son oposición y tienen que medir las consecuencias de sus palabras, como cuando se expresa que muchos le temen a la Fiscalía. Hoy podría decirle al autor del X que los colombianos NO le tememos a la Fiscalía, la respetamos, esté quien esté en este cargo de gran importancia. Quienes sí deben temerle son aquellas personas que no cumplen la ley.