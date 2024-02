Bukele: victoria arrolladora y peligro de creerse Dios

Conseguir transformar en tiempo récord un territorio inhabitable en el más tranquilo de América elevaría a la cima a cualquier político latinoamericano. Y en una región donde las encuestas señalan la inseguridad como la perenne pesadilla, aplicar mano de hierro de manera efectiva no solo no está mal visto, sino que es aplaudido por todos los estratos sociales.

Pese a su inocultable éxito, el presidente salvadoreño no debería caer en una peligrosa deriva autoritaria. No tiene sentido que tras su arrolladora victoria dedicara su primer discurso a atacar a sus críticos y a menospreciar a sus oponentes. No querrá imitar al bandido Hugo Chávez, que bautizó como “escuálidos” a la oposición venezolana. Si bien Bukele triplica al chavismo en respaldo popular y no tortura ni encarcela rivales, sería un error caer en los vicios del carismático sátrapa fallecido.