Y al final voté en blanco: la columna de Daniel Samper

Pensé en votar por Petro, lo digo con honor, hasta el último minuto de mi vida. Es cierto que no fueron días fáciles; que me resultaba absurdo plantearme a mí mismo semejante dilema: ¿voto por Petro -daba vueltas en las cobijas por las madrugadas- a pesar de las críticas que me inspira? ¿Le doy el votico al sexto mejor Moséis del Mundo, el Mesías Humano, al ex alcalde de la caótica Petrópolis?, cavilaba mientras sus seguidores me presionaban en las redes; ¿me animo, pues, a votar por el Mesías que posó en el centro de Bogotá con los tablones de los mandamientos de dios? ¿Por el líder ambiental que no solo demuestra su amor por la naturaleza defendiendo a las plantas, sino convocando a los plantones?

Para leer este artículo completo: SUSCRÍBASE INICIE SESIÓN Este contenido hace parte de nuestra edición impresa: exclusiva para suscriptores.