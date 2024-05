Decisiones equivocadas

La magnitud del problema es enorme. Por un lado, la entrada al país de manera ilegal se ha vuelto supremamente fácil, y recibir una fecha de citación a la Corte para un caso de asilo político se ha vuelto demasiado sencillo. Esto ha llevado a que millones de personas hayan escogido esta vía migratoria, originando una crisis enorme, no solo por su nuevo estatus en el país, que lleva consigo una problemática muy grande, sino también porque son tantas las personas inmigrando al mismo tiempo que las fechas de citación a la Corte son asignadas para cinco o inclusive diez años después, y como los inmigrantes no pueden salir hasta después de que su proceso haya culminado, ha surgido un efecto esponja, pues al no poder salir, sus familias han inmigrado también y es una bola de nieve que gracias a esta administración parece no tener fin. Se ha normalizado tanto la situación, que existen videos en YouTube que le enseñan a la gente qué decir a los oficiales americanos para que se les permita el ingreso, pues parecen tener el mismo libreto de que fueron agredidos en México (para no ser deportados a ese país) y al parecer todos tienen una orientación sexual distinta a la heterosexualidad (ya que esto les adjudica la posibilidad de entrar en la categoría de que son perseguidos por su orientación sexual y así lograr el asilo político).