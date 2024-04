Ed Dwight, el hombre que triunfó en el espacio sin salir de la Tierra

No obstante, un capítulo menos conocido por las nuevas generaciones es el deseo de Kennedy de enviar al primer astronauta afroamericano al espacio, un gesto que, según analistas políticos, le permitía lograr una convergencia entre su discurso contra la segregación racial y los objetivos espaciales de la nación.

La historia de Ed Dwight siempre me ha sorprendido. Hoy, la vida le ha permitido obtener el reconocimiento que merece, no solo como escultor —actividad a la que se dedica—, sino también por su entrega al sueño de conquistar el espacio. A pesar de enfrentar toda clase de barreras, trabajó incansablemente y, en mi opinión, triunfó en la medida en que, aunque no pudo viajar físicamente al espacio, su legado ha quedado grabado en el corazón de aquellos que sentimos curiosidad por el universo.