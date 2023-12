El contradictorio gobierno

El gobierno Petro subió al poder basado en su programa y ya en él ha hecho varias manifestaciones con respecto al enfoque de su mandato. Sin embargo, como dice el dicho popular, los colombianos nos hemos encontrado con que del dicho al hecho hay mucho trecho, y muchas de sus promesas han terminado en abiertas contradicciones, descritas a continuación.

Prometió un nuevo contrato social para el buen vivir y el vivir sabroso, pero:

A los colombianos les quito el dinero de su bolsillo por medio de la reforma tributaria, los impuestos a alimentos de la canasta familiar y el alza en la gasolina, más el alza del diésel prometida;

Ha mantenido la inflación, el impuesto más doloroso para los menos favorecidos, en más de dos dígitos.

En su discurso del 20 de julio, el presidente Petro manifestó que gobernaría para todos los colombianos, pero:

Tras las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores solo recibió en su despacho a aquellos que mostraron sus afectos por el partido de gobierno;

De un gabinete plural que representaba a todos los partidos pasó a un gabinete con una ideología concreta donde se purga a quienes no siguen al pie de la letra las órdenes del magnánimo: sino pregúntenle a Ocampo, Alejandro Gaviria, Cecilia López, Martha Lucía Zamora, entre muchos otros.

Dinamitó la coalición de gobierno al entender que los partidos no le caminarían ciegamente a sus reformas.

Atacó frecuentemente a la prensa y los periodistas que no revelan su versión de la realidad.

Ignoró las voces de expertos en el sector de la salud para hacer de la reforma a la salud una reforma funcional.

Prometió Paz Total, pero:

Van 90 masacres este año, de las cuales 15 en el último mes, donde han perdido la vida 49 personas;

Van 151 líderes sociales y 35 excombatientes de las FARC asesinados;

Siguen siendo infructíferas las negociaciones con el ELN que tiene cautivos a 39 secuestrados;

No avanzan las negociaciones con los grupos armados que mientras tanto se fortalecen.

Manifestó su intención de combatir el poder mafioso, pero:

Su directora de gabinete hizo interrogatorios ilegales a su niñera;

Liberó a uno de los terroristas más violentos de la historia colombiana, haciéndolo parte del ejército: Mancuso;

Su hijo pactó con narcotraficantes para que apoyaran la campaña del Pacto Histórico;

Su hermano hizo acuerdos con reos criminales para que ayudaran en su campaña a la presidencia.

Se comprometió con la transición energética, pero:

Incita a Ecopetrol a asociarse con PDVSA para la producción de petróleo;

Se demoró en nombrar a los seis comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y los definidos por encargo nunca alcanzaron el nivel técnico ni administrativo que la entidad requiere;

Redujo en 50% el precio del SOAT para las motocicletas.

En su plan de gobierno se comprometió a acordar con el sector industrial del país la creación del Ministerio de la Industria, con la función de diseñar e implementar políticas para mantener, incrementar y mejorar la productividad en la economía, pero;

El producto interno bruto del país cae estrepitosamente;

La productividad sigue cayendo;

Ataca constantemente a los empresarios y los gremios;

Impide la inversión extranjera en el sector agropecuario.

Esta lista, que no pretende ser completa, describe cómo no solo la deficiente administración del aparato estatal contribuye a incumplir sus compromisos de gobierno. Adicionalmente, comprueba que sus incumplimientos provienen de un consciente empeño en no cumplir con su palabra cuando esta no conviene a sus fines personales y su personalidad.