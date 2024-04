El león dormido

Las agresiones del Gobierno nacional contra Antioquia no cesan. Se ha dicho que la nueva conexión de Medellín con la costa caribe, y un tramo de transporte masivo dentro de la ciudad, fueron diseñadas para beneficiar a los sectores pudientes de la sociedad, que hay que reorientar, a pesar de compromisos adquiridos, las vigencias futuras hacia el agua potable y las regiones más atrasadas del país; y que el mecanismo de apoyos solidarios puesto en marcha por la Gobernación es ilegal y puede ser contaminado con dineros mafiosos.

Como suele pasar, Petro intenta modular sus afirmaciones. Ahora dice que no está en contra del Departamento y sus gentes, pero sí contra los carteles de la energía, las carreteras y la salud. No puede ser más despectivo con relación a empresas antioqueñas, privadas y públicas, que operan dentro de la legalidad. Si cree que delinquen, debería aportar las pruebas.

Nos ofende a los paisas su desconocimiento de luchas que hemos dado desde hace más de un siglo para forjarnos un futuro, muchas veces sin el concurso de la Nación. Hasta fines del siglo XIX fuimos una región atrasada por su aislamiento frente al resto del país y el exterior. Entonces descubrimos que las enormes posibilidades de progreso que el cultivo del café nos permitían vislumbrar, no eran realizables justamente por el embotellamiento del territorio.

Hablo del Ferrocarril de Antioquia que conectó a Medellín con el río Magdalena y con el océano Pacífico; de la carretera al mar que de mucha utilidad ha sido y que vendrá a ser complementada con unas obras de interés nacional que el Gobierno actual mira con ojeriza. Dejarlas al garete implicaría que el país no perciba los beneficios que ellas deben generar y dilapidar los cuantiosos recursos ya invertidos.

La oposición petrista al programa de donaciones para financiar las obras pendientes, por el riesgo de que se contaminen con dinero turbio, es infame. Ese riesgo gravita sobre casi cualquier actividad financiera, y puede ser conjurado mediante las cautelas que la Gobernación ha adoptado. Cautelas que, hasta donde sabemos, el presidente no tuvo en cuenta en su campaña presidencial. Hay procesos judiciales en curso.

El Ministro de Transporte argumenta, para oponerse a los proyectos de infraestructura bajo el sistema de concesión que el Gobierno se ha propuesto dinamitar, que ellos no son justos por concentrarse en zonas de mayor desarrollo relativo. Supongamos que esa afirmación es cierta, y que, en aras de la discusión, los beneficios de esas obras no irradian sobre partes del territorio en los que la pobreza es mayor.

El Medio Oeste en los Estados Unidos tiene grados de bienestar inferiores a los de las zonas costeras. Lo mismo pasa en Italia, en donde existe un norte industrializado y rico, y un sur atrasado. En España, Cataluña y el País Vasco están a la vanguardia del bienestar, no Andalucía. En Argentina, son diferentes los índices sociales del gran Buenos Aires y de la Patagonia. En Colombia, la situación es más aguda como consecuencia del carácter abrupto de nuestra geografía. Entiendo que solo Afganistán y Nepal nos superan.

Dicho lo anterior, se precisa añadir que el programa de recolección de fondos que se adelanta no puede cumplir sus objetivos en un plazo razonable. Persistir en esa estrategia, además, podría ser entendido como una suerte de renuncia a los derechos que el país -no solo Antioquia- tienen a que esas obras se culminen en la forma estipulada. La generosidad de los ciudadanos de nuestra comarca no puede ser entendida como una suerte de convalidación de la arbitrariedad del gobierno central.