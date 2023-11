¿Ganaron? Ahora, a trabajar

Después de este logro, por parte de la gran mayoría de los colombianos, puedo decir que me siento muy orgulloso y los felicito de manera muy especial, acompañado del sentimiento que nos une como hermanos a nuestro país. Era necesario tomar medidas frente a lo que hemos venido observando desde del 7 de agosto y, por supuesto, lo hicimos como nos correspondía, ¡DEMOCRÁTICAMENTE!

Ahora, una vez elegidos por las personas que creyeron en sus propuestas, no deben esperar un solo segundo para empezar a trabajar DURO, para que el primer trimestre del año 2024, desde sus cargos y gestión, se perciba el cambio de actitud política de estas nuevas generaciones y la experiencia de aquellos aquí tuvieron la oportunidad de ser reelegidos.

Para lograr ese cambio, es imperativo alejarse de los vicios de la política que los colombianos ya NO quieren seguir viendo y viviendo. Deben tener responsabilidad con ese elector que espera de todos ustedes un esfuerzo de impacto social que abarque sus necesidades primarias. Para tener responsabilidad y trabajar en pro del cambio, procuren seguir la hoja de ruta que le dieron a conocer a quienes los llevaron a estos cargos públicos de interés municipal y departamental. Es allí donde está la verdadera Colombia y es allí donde ustedes tendrán que dar lo mejor de cada uno y demostrar de qué están hechos. Necesitamos mostrar un cambio de verdad, NO solo de palabras, sino de hechos, acciones, obras que motiven y, de esta manera, podremos ser testigos de una nueva política, una política con vocación de servicio y honor a lo prometido.

No sobra resaltar que nada de lo anterior es posible y que las protestas no son ejecutables si no se cuenta con SEGURIDAD, eje fundamental para que todo funcione en los territorios y regiones. Para garantizar la seguridad en los territorios, es necesario que los líderes políticos (en sus distintos niveles) trabajen de manera articulada con la fuerza pública y que le exijan a su equipo un movimiento constante por el territorio, sus oficinas deberán moverse como satélites en todo su municipio o departamento para que realmente conozcan las necesidades de su territorio y demuestran la presencia del Estado. No podemos continuar dejándole los territorios a la criminalidad para que, de manera infame, se siga desarrollando ese trabajo cochino y perverso de posicionar al campesinado y a la población remota en contra del Estado. Los queremos ver, queridos gobernadores, alcaldes, diputados y concejales a lo largo y ancho de sus territorios, llevando soluciones a quienes depositaron su voto de confianza en ustedes.

De igual manera, quiero recordarle a nuestros ediles, con todo respeto y admiración, que su gestión es de las más importantes y sensibles, porque todo empieza donde ustedes se mueven. Los queremos ver como se mostraron en todas las propagandas y cuñas televisivas que rodaron por las diferentes redes sociales. Con la gente de las localidades, de los barrios, de las comunas, comprometidos con los jóvenes, pues solo escuchándolos podrán reconocer sus necesidades y garantizar soluciones efectivas. Ahí está el objetivo en el que se deben concentrar todos los que desempeñan un cargo político en el país, escuchar y apoyar para proponer soluciones tangibles a los problemas reales de la población. Todo lo anterior, sin REGALAR NADA, los colombianos NO necesitamos que nos regalen NADA, porque esta práctica solo lleva a volver muérgana a una sociedad. Y menos cuando se paga por NO asesinar, por NO robar, por NO delinquir de cualquier manera, olvidando a la juventud que sí le cumple al país. Eso es invertir los principios y valores y los colombianos, NO estábamos acostumbrados a esta bajeza. Los colombianos NO vemos con buenos ojos que se premie a quien hace el mal y se sancione a quien hace el bien.

Poco a poco iremos organizando las cargas, de tal manera que en estos 3 años que nos quedan por transitar con una nueva inyección territorial y regional podamos organizar todos los temas que nos llevarán a la suma de acciones, que nos permitan ir recomponiendo el país. Y eso será fácil, mis apreciados candidatos electos, si recuerden lo que les he venido escribiendo… La palabra clave: ¡O R G A N I Z A C I Ó N!, Sin ella, NO arranquen a trabajar, porque se perderán en el camino.

A los reservistas y veteranos que lograron alcanzar su objetivo de ser líderes en sus territorios desde cualquier cargo, solo me basta decirles que hagan lo que desde pequeños nos enseñaron en casa y fortalecieron en nuestras escuelas de formación y a lo largo de nuestras capacitaciones: SERVIR, SERVIR y SERVIR. En esto hemos sido y debemos seguir siendo los mejores, y es así como se seguirán abriendo puertas para quienes vienen detrás de ustedes, buscando también integrarse al servicio de la nación, ya desde la orilla de la vida civil.

Recuerden que no es necesario cambiar su modus operandi, no se conviertan solamente en políticos, siguen siendo líderes de un equipo que trabajará muy duro por una comunidad. Y ustedes, que fueron los elegidos por el pueblo, son los llamados a exigirse más y arrastrar a sus equipos con el ejemplo. Todos los esfuerzos deben ir dirigidos a servir con firmeza, justicia, equidad y enfocado en el bien común. Ahora que ganaron, deberán trabajar por el país. Por lo anterior, les sugiero rodearse de los mejores, de personas idóneas que les ayuden a pensar y hacer que las cosas pasen y se hagan realidad, y estas personas por lo general son iguales o mejores que ustedes. No hay espacio para errores, la excelencia inicia ya! Es importante gobernar y liderar rodeado de personas de confianza, pero deberán cerciorarse que estos sean los más preparados para cada cargo.

A nuestras Fuerzas Militares y Policía Nacional, gracias infinitas. Mi total admiración, aprecio y respeto por siempre. Son ustedes verdaderos garantes y guardianes de la democracia y blindaje eterno de la Libertad y el Orden de nuestra nación. Y no puedo terminar esta columna de opinión sin desconocer la postura de los colombianos frente a los resultados de esta jornada electoral. Fue una barrida total y lógicamente concordante con todo lo que los colombianos estamos viendo venir, así debe ser. Y felicitaciones al único ganador, ¡COLOMBIA! Esto nos debe motivar a continuar muy unidos en defensa de nuestra nación.