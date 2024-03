La carta de Olmedo

Es de antología la carta de renuncia de Olmedo López, director saliente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este individuo no sabe escribir, no sabe redactar, no sabe poner tildes, no sabe usar las mayúsculas. ¿Cómo le dieron el título de economista en la Universidad Autónoma Latinoamericana? Esta es la carta: