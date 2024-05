La diplomacia forense y el desprecio a la infancia

Claro que desde el arranque de su mandato ya dejó patente que la defensa de la niñez no figuraba en un lugar prioritario de su agenda de gobierno. Demoró mes y medio en nombrar a la directora del ICBF, muestra de que no la consideraba una entidad clave, y cuando lo hizo, designó a Concepción Baracaldo por el honorable título de ser amiga de su esposa Verónica Alcocer, decisión que indignó a los defensores de la infancia.

Por si alguien no lo recuerda, la primera intervención de la señora consistió en entonar el Himno a la alegría, para perplejidad de los presentes. Y su primera crisis, en diciembre de 2022, tuvo que ver con la muerte de 20 niños por desnutrición en La Guajira. Año y medio más tarde, la solución del presidente para que, al menos, no mueran de sed fue mandar los carrotanques que sabemos.

Lo de la cantante Baracaldo y el repentino deceso del gran vallenato Omar Geles me trajo a la memoria el trágico final de una guerrillera de 16 años.

“Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos y no le encuentro la salida…” eran su letra y música favoritas, la composición de Geles que tarareaba a diario. Una adolescente tan digna y valiente, que la cantó a todo pulmón mientras se dirigía, cabeza erguida, hacia el paredón.