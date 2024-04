La metamorfosis de las EPS

Las siete aseguradoras se arrodillaron, no solamente por miedo de ser intervenidas, sino por miedo a que sus demás negocios sean castigados por el régimen de Petro. No quieren jugar como Keralty (dueño de Sanitas) a todo o nada. Solo por dar un ejemplo, Salud Total EPS, una de las siete, tiene en juego una gran red de prestación (las clínicas Virrey Solís), que es mucho más significativa financieramente que la EPS, dadas las condiciones de desinterés del Gobierno de pagar sus obligaciones con las aseguradoras.

Pero la conversión a “gestoras de salud y vida”, como pomposamente las llama el Ministerio de Salud y Protección Social, no es como la pintan. Primero, dicha decisión carece de un marco jurídico seguro que establezca condiciones, roles y estímulos. La ley 100 de 1993, principal faro jurídico del aseguramiento en salud, no establece nada parecido. Y un decreto o resolución que expida el Gobierno para darle vida legal a las gestoras, se expone a ser demandado por contravenir lo dispuesto por la Ley 100, precisamente.

Por ahora, las intervenidas, como Sanitas y la Nueva EPS, no hacen parte del pelotón de conversas, pero, en la práctica, en el día a día administrativo y operativo, el Gobierno las está llevando a adoptar roles de gestoras de salud, porque, en su condición de intervenidas, no pueden gestionar recursos financieros provenientes del Estado.

Es un modelo en el que, dado el contexto, todos tienden a ganar más que a perder. El Gobierno nacional gana porque logra cierta validación política de su tesis de que las EPS, como están, no podrían seguir operando más. Y porque desarrolla, a través de las gestoras, una capacidad técnica y operativa que requiere para avanzar con el ‘Plan de atención primaria en salud’. Gana el sistema porque la permanencia de las siete EPS, con roles diferentes en su condición de gestoras, concede estabilidad técnica y operativa en el servicio a los pacientes, en los territorios de influencia de estas entidades. Ganan los prestadores, clínicas y hospitales, porque, en lugar de quedar a merced de EPS intervenidas o liquidadas, seguirán trabajando con las siete EPS, ahora gestoras, que cuentan con experiencia en gestión de redes de prestación, referencia y contrarreferencia, diagnóstico de enfermedades, etc. Y ganan, desde luego, las EPS convertidas a gestoras, porque se autoeximen de una eventual intervención y protegen sus negocios conexos.

Pero la bruma pesada de incertidumbre que cubre al sistema de salud no desaparecerá por el nacimiento de las gestoras. Las preocupaciones de fondo siguen vivas y surgen unas nuevas. Por un lado, preocupa la asimetría del modelo que el Gobierno nacional acuerde con las gestoras, en relación con aquellas EPS aún no intervenidas ni convertidas voluntariamente, que aún son quince. Por ejemplo, ¿una clínica u hospital que tenga convenio tanto con una gestora como con una EPS intervenida o no convertida, operará bajo las mismas condiciones financieras y técnicas?, ¿o se crearán incentivos para que las clínicas y hospitales prefieran a las gestoras?