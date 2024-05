La paz de Petro: “vagabundos, corruptos, politiqueros”

Tendremos que estar atentos a las siguientes maniobras de un Gustavo Petro encolerizado. No vaya a ser que tengan razón quienes advierten que planea generar un caos mayor al actual, sacando a las calles a las “coordinadoras de las fuerzas democráticas”, modelo chavista, para decretar conmoción interior y dar pie a su delirio constituyente.

El presidente es consciente de que no está el ambiente para que le aprueben sus proyectos después del señalamiento de Sneyder Pinilla a congresistas. Cualquier aliado que vote a favor del petrismo queda bajo sospecha, así sea una blanca paloma.

En el corto plazo, además, no le servirán sus patadas de ahogado. Ridículo acusar a la Fiscalía de 2018, preciso ahora, de encubrir una trama de compra de votos de Duque, y pedir escrutar la UNGRD desde ocho años atrás.

Tampoco hacerse el mártir cuando es innegable que su equipo infringió las leyes electorales. Además, es una pataleta falseada, no solo por la Comisión de Absoluciones, donde terminaría lo que tengan contra él, si hubiese algo.

En cuanto a su campaña, Petro podrá decir misa, pero lleva mil años en política y conocía los elevados costes de los eventos de la famosa P, con buses, tarimas, refrigerios y demás, sumado a los desplazamientos en avión privado. Sin dejar de lado que los financiadores turbios, como bien conoce, no son hermanitas de la caridad que no exijan nada a cambio de sus aportes.

Para expertos en legislación electoral, los meses de Petro impulsando su aspiración presidencial forman parte de su campaña, igual que los testigos electorales, a los que tuvieron que pagar para que ayudaran. Siempre creí que habría más mística entre la extrema izquierda y serían capaces de reclutar miles de voluntarios gratis. Espero que no salgan a justificar el gasto con el cuentico de que los suyos son pobres de solemnidad y requieren una plata para movilizarse.

Cuando hizo esa solicitud, Gustavo Petro ya conocía, por boca de su exnuera, que Nicolás nada tenía que ver con las visitas carcelarias y sí con millones que recibía en metálico de personajes dudosos. No solo tergiversó entonces la verdad, sino que posó de justo y transparente solo porque supo que al día siguiente SEMANA revelaría el escándalo de Nicolás.

Lo cierto es que, en lugar de apoyar la labor de la Fiscalía, no hace sino obstruirla. En cuanto supo que su retoño no se inmolaría por él, corrió a taparle la boca y a pregonar urbi et orbi que las pruebas son burdas estrategias de la oligarquía para propinarle un golpe blando.