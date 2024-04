El problema que tiene Petro es que la Constitución de 1991, con la que dijo que iba a gobernar en campaña y sobre la que juró cumplir y hacer cumplir la ley el día de su posesión, ahora no le sirve. Por eso se inventó que supuestamente el pueblo colombiano se está movilizando porque, según él, se volvió a dar cuenta de que necesita un “cambio” en el “cambio”.

De tal suerte que la petroconstituyente no se hará según lo que establece la carta magna de 1991 porque el presidente se pasará por la faja ese diseño, auténticamente progresista, y se inventará un decreto bajo un estado de excepción o de emergencia, para terminar convocando al “pueblo” que le hace caso.

Seamos claros, a Petro no le importa ningún “pueblo”. Ni el que le gusta, conformado por la minga indígena, sus funcionarios y bodegueros, ni el que no le gusta, o sea los “blanquitos ricos de Chapinero”, la clase media, los ganaderos, los empresarios, emprendedores, estudiantes, jóvenes y amas de casa y peor, si viven en el barrio El Poblado de Medellín. A Petro solo le interesa perpetuarse en el poder y para eso ahora le vende al “pueblo” que no es necesario cumplir con las formas de la Constitución de 1991 para convocar una constituyente, sino que lo que importa es el fondo.