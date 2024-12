El siguiente cuadro muestra el comparativo de los delitos de alto impacto en los meses de enero y febrero de los años 2019 y 2020. Nótese un aumento en homicidios y hurto a personas, mientras que los demás indicadores se reducen.

Delitos de alto impacto enero-febrero. 2019-2020

Delito 2019 2020 Variación Diferencia Homicidios 142 171 20,4% 29 Lesiones Personales 3562 2953 -17,1% -609 Hurto Personas 18392 18911 2,8% 519 Hurto Automotores 594 554 -6,7% -40 Hurto Comercio 3061 1679 -45,1% -1382 Hurto Motocicletas 666 586 -12,0% -80 Hurto Residencias 1636 1390 -15,0% -246

Fuente: elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Ahora bien, en los siguientes cuadros se ven los delitos de alto impacto en un perímetro de 600 metros alrededor del Bronx. No debe olvidarse que durante la anterior administración esta fue su bandera en materia de seguridad. Los datos se analizan tres años antes y tres años después de la intervención. Nótese cómo se reduce el homicidio, pero otros indicadores de violencia, literalmente, se disparan, al menos en lo que tiene que ver con las denuncias.

Delitos de alto impacto en el Bronx 3 años antes y después de la intervención

Buffer a 600 metros

Bogotá D.C. Delitos 3 años antes

25/07/2013 al 27/05/2016 3 años después

28/05/2016 al 31/03/2019 Diferencia Variación HOMICIDIOS 87 58 -29 -33,3% HURTO A COMERCIO 149 411 262 175,8% HURTO A ENTIDADES FINANCIERAS 0 1 1 100,0% HURTO A PERSONAS 1672 4251 2579 154,2% HURTO A RESIDENCIAS 52 57 5 9,6% HURTO AUTOMOTORES 19 40 21 110,5% HURTO DE BICICLETAS 69 97 28 40,6% HURTO DE CELULARES (CANTIDAD) 972 2590 1618 166,5% HURTO MOTOCICLETAS 35 43 8 22,9% LESIONES PERSONALES 724 891 167 23,1% Fuente: Cálculos propios con información de SIEDCO de la DIJIN - PONAL. Información extraída el día 09/04/2019. Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Información sujeta a cambios.

Lo primero que se debe decir es que la política de intervención en el Bronx, si bien trajo una reducción de los homicidios, en los demás indicadores los resultados son cuestionables. La intervención fue un show, pero no detuvo las economías ilegales. Dicha intervención lo que causó fue un efecto bomba o burbuja, es decir, se atacó la principal “olla” de la ciudad y del país, pero no se atacó la economía, en cambio, lo que se presentó fue una dispersión del mercado en pequeñas “ollas” barriales. Así que, con la intervención, los jíbaros y ganchos o marcas de droga se desplazaron a otras zonas de la ciudad.

Dicho desplazamiento no fue pacífico, se presentaron varias guerras o disputas en localidades y zonas barriales. Obviamente, esto elevó los indicadores de violencia en estas zonas, y de ahí en adelante se han presentado disputas cíclicas.

Tal vez, el gran problema está en confundir una política pública de lucha contra organizaciones criminales y una política pública de lucha contra economías ilegales. Esto ocurre comúnmente. Por ello las equivocaciones, los resultados negativos y las frustraciones políticas, como lo ocurrido en el Bronx.

En sentido estricto, el crimen no entiende los tiempos políticos, no se puede decir que desde el 1 de enero todo cambió y hay una nueva realidad. Lo que sí se puede decir es que lo importante es garantizar que en esta administración no se confundan las políticas y no se cometan los mismos errores. En eso creo que hay un avance importante y tengo confianza en el nuevo secretario de seguridad del distrito.