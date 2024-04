Las preguntas a la fiscal

El nombramiento de Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general de la nación, con asonada y todo contra la Corte de Suprema promovida por el presidente Gustavo Petro, sigue sin crear la certidumbre y la confianza sobre la imparcialidad de la Justicia en Colombia, en general, y de la Fiscalía, en particular.

La Fiscalía está en todo su derecho de tomar esa decisión. Pero para generar confianza en la entidad y en la persona, que, no nos digamos mentiras, no la hay, la fiscal Camargo debe contestar las preguntas que todos nos estamos haciendo.

Si la respuesta es ninguna, y creo que es así, debe contestar con claridad qué nueva interpretación les da a las pruebas que hoy tiene esa entidad para cambiar la posición. La fiscal no puede escudarse en la reserva del sumario, que ya fue filtrado por magistrados muchas veces, y, al contrario, debe reafirmar su posición. ¿Valida testigos que se retractaron y que mintieron o que están condenados? ¿Por qué? Puede hacerlo y está en su derecho, pero los colombianos queremos saber el raciocinio de la jurista que hoy está al frente de la entidad.

Otra pregunta: ¿la fiscal y los fiscales encargados revisaron el testimonio de los dos testigos fundamentales en el proceso contra el abogado Diego Cadena? Uno de ellos, Carlos Enrique Vélez, afirmó que Diego Cadena le ofreció dinero, lo que fue el titular de los medios, en especial de aquellos que tienen agenda política. Se les olvidó decir que ante las preguntas del abogado defensor cambió la cifra tres veces y cuando habló de un adelanto que le dieron dijo que eran 500.000 pesos. ¿En serio? La credibilidad de este testigo quedó en cero. Y tanto Monsalve como su esposa dijeron que Cadena siempre les pidió que dijeran la verdad. Fueron tan claras las evidencias que La W tituló, más o menos, que los testigos quedaron valiendo cero. Un excolumnista de SEMANA con un odio visceral por Uribe llamó para que cambiaran el titular, pero no lo logró, pues la evidencia era contundente.

Una más: ¿es cierto que Hernando Barrera Ardila, el coordinador de fiscales ante la Corte, es cuota de Petro? Él es el responsable de hacer la acusación, un escrito muy precario, por cierto, lo que deja mal parada a la institución, y deberá responder por el tema. Pero quien carga con toda la responsabilidad política es la fiscal, de esa no se puede librar.

La verdad, la fiscal estaba entre la espada y la pared. Había podido manejar mucho mejor la situación, pero por ahora queda no como una funcionaria independiente y seria –que, según he investigado, lo es–, sino como un subrogado del ministro de Defensa, Iván Velásquez, su anterior jefe en Guatemala. Un error del que puede recuperarse, pues con este paso ya no le debe nada a nadie. Es libre para hacer una gran fiscalía, imparcial, eficiente, y que recupere la confianza del ciudadano.