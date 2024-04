Los conflictos sociales- las reformas- se tramitan por las vías institucionales

En los últimos días, he demandado tres decretos con los cuales el Gobierno nacional pretender dar inicio a las reformas que no han tenido éxito en el legislativo, buscando caminos que no se deben abordar, porque, tarde o temprano, el Consejo de Estado los declarará nulos por haber sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, por falta de competencia o en forma irregular o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, por falsa motivación o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.