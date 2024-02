Matrimonios y anulaciones

No se supo cuáles fueron las verdaderas razones para que la Santa Sede anulara el matrimonio. Sin embargo, un ilustre canonista colombiano, me contó que la razón “formal” para esa decisión, había sido la de que, en el primer matrimonio de Prado, el oficiante no había solicitado permiso a la parroquia a la que pertenecía doña Enriqueta.