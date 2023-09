No es libertad de expresión, es delito

Es hora de que estos líderes digitales, el presidente mismo, y todos los que tienen algún tipo de injerencia en la opinión entendamos la responsabilidad inmensa que nos cabe en lo que está ocurriendo. No más réplicas a las agresiones, no más incitación a la violencia contra otros en las redes, no más comentarios discriminatorios y violentos contra las personas.