Maestros y trabajadores petroleros, víctimas del reformismo petrista

La salud de los maestros y las pensiones de los trabajadores petroleros se van a envilecer. Miles de docentes, jubilados, o sus familias, hacen fila en las puertas de las oficinas de la Fiduprevisora desde las cuatro de la mañana en Barranquilla, Pereira o Riohacha para alcanzar una ficha de las 30 o 50 que son el cupo diario para acceder a tratamientos, terapias o medicamentos, que, en no pocos casos, terminan pagando con plata de su bolsillo (@DimasAndresAria, X, 27/5/24).

El nuevo “modelo” de salud del magisterio no existe. Cuando el ministro Jaramillo ante el plenario de Fecode en marzo pasado afirmó que “cada maestro hará el suyo”, significaba que el RIESGO EN SALUD se depositaba en manos de cada cual. Al preguntársele ante quién se reclamaría por las fallas, dijo: “Ante los mismos maestros”, en los Comités Paritarios de Salud. Peor es que bajo los almibarados criterios de individualización y participación no hay seguimiento al paciente, ni siquiera a quién entutelar.

El “modelo” no puede funcionar. No es improvisación, ni el software, ni el gerente de la Fiduprevisora (si quieren pongan otro), ni mejorará porque se “hagan votos” o se sugieran pasos para implantarlo. El problema es estructural y será un viacrucis para los 818.000 afiliados al Fomag y para los que vengan. Equivocación de Fecode al auparlo y defenderlo, al jerarquizar la afinidad política con Petro sobre el análisis a fondo de los elementos básicos de un programa colectivo de salud vuelto individual. Sin ASEGURAMIENTO, peor que la Ley 100.

Pero este no es el único garrotazo del “reformismo” contra grupos de trabajadores calificados; también se amenazan las pensiones del grueso de empleados de Ecopetrol y de quienes estén en condiciones similares. Veamos.

El 60 por ciento de los 9.400 empleados de esa compañía cotiza en Colpensiones, tienen salarios promedio de 6 millones de pesos mensuales y no han completado 900 semanas de cotización, menos de 17,3 años de trabajo en hombres, o 750 en las mujeres, 14,4 años.

Los recursos públicos, que no se aplicarán a “subsidiar” a estos grupos, se los ahorrará la Hacienda. No es cierto lo que se ha dicho, no irán para “los viejos vulnerables”, para el auxilio que recibirían del monto de la línea de pobreza extrema, hoy de 225.000 pesos mensuales.