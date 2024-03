Nos está dejando el bus del progreso

Pero además, se está dando en un contexto geopolítico de desacoplamiento de Estados Unidos y China, y de pasar de cambiar el concepto de inventario “just in time” (justo a tiempo) con “just in case” (por si acaso) para ilustrar que ahora la única prioridad no es el costo, sino también la resiliencia de las cadenas de suministro, que deben estar más cerca de casa para evitar las complicaciones logísticas que se vieron desde China con el covid-19 o que se ven ahora con el terrorismo en el mar Rojo; es lo que se denomina “near shoring”.