Que China pague

Por tanto, si bien resulta difícil creer en teorías conspirativas, como algunos sugieren e insinúa la doctora china Li-Meng Yan en entrevista al diario español El Mundo, no deberían descartar nada. Y, menos aún, reportes que señalan que no es un virus procedente de animales, sino de una falla del laboratorio de Wuhan.

Incluso si fuese cierto que partió del pangolín en un mercado, el silencio que impusieron, con la complicidad de la OMS, terminó siendo desastroso. Como mínimo, deben entregar a precio de coste las vacunas que descubran sus dos empresas CanSino Biologics y Sinopharm, y regalar, en lugar de prestar, 1.000 millones a Latinoamérica para comprarlas. Sería intolerable que primero prendan fuego al edificio y luego obtengan beneficios por apagarlo. Lo justo sería compensar con ese pequeño aporte. Los economistas advierten que por el terrible mal causado nuestra región no solo sufrirá la peor recesión en casi 100 años, sino que habrá perdido la década. No debería salirse China de rositas como si nada hubiera pasado.

Además, los países del extinto Alba deberían hacer un quite sustancioso a la deuda que contrajeron en los años de gloria del ruinoso socialismo del siglo XXI. China se convirtió en su banquero, prestó alrededor de 133.000 millones de dólares a Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela.

Y que no vengan con el discursito de que defender los derechos de un mundo que vive un desastre inimaginable supone estigmatizar a los ciudadanos chinos. Es evidente que son otras víctimas del oscurantismo de sus poderosos dirigentes comunistas. Se trata de reclamar responsabilidades, aunque solo Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña lo hicieron, pero a media voz y sin insistencia.

China tiene que compensar, cuanto menos, a las naciones en vías de desarrollo. Y que no sea su Gobierno tan mezquino como para ofrecer unos míseros 30 millones de dólares para la OMS. No sé cómo no se sonrojaron cuando anunciaron la rácana limosna. No alcanza ni para mascarillas.