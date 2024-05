“Sargento, no me deje morir”

Diariamente, Colombia evidencia el debilitamiento del Ejército y de la Policía por cuenta de la política de “paz total” del Gobierno de la “potencia mundial de vida”. La ola de violencia de esta semana en el departamento del Cauca fue la demostración de que tanta alcahuetería con los grupos armados de narcotráfico tienen al Gobierno arrinconado. Aunque el ministro de Defensa, Iván Velásquez, insista en decir que los ataques se deben a que nuestras Fuerzas Armadas van ganando la batalla. Si es así, ¿por qué los audios desgarradores que llegan desde la Colombia profunda solo contienen súplicas de soldados y policías a sus superiores para que no los dejen morir, pero que en realidad dejan morir?

El fracaso del comunismo quedó claro desde la caída del Muro de Berlín. La Unión Soviética perdió la carrera de industrialización frente al desarrollo capitalista de Estados Unidos y para ponerse al día tuvo que dejar a un lado la carrera armamentista para que su gente pudiera comer. Sin embargo, en Latinoamérica no fue posible que los caudillos guerrilleros entendieran que la revolución socialista había fracasado. Pero insistieron y por eso vale la pena preguntarles ¿cuáles son los logros de los que se sienten orgullosas las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua?, ¿de la opresión, hambre y falta de derechos políticos y civiles de más de 50 millones de personas en el continente?

La nacionalización de los recursos llevaron a estos países a la bancarrota. No hay prosperidad, como tampoco hay libertad, ni igualdad. Los Castro son millonarios, como también lo son los hijos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Pero el resto de la gente está en la miseria total. Por medio del miedo, estos dictadores lograron instaurar sus proyectos personales, vendiendo la idea a sus hambrientas naciones de que ellos son la encarnación de un ser superior y que todo aquel que se atreva a pensar diferente será enjuiciado, torturado, encarcelado y eliminado. Como en la Alemania nazi.

Por eso es clave que la gente en Colombia comprenda que defender los valores democráticos no significa ser nazi, ni fascista. La democracia del siglo XXI que se sigue construyendo después de los horribles sucesos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría y de las dictaduras en el Caribe, tiene valores fundamentales como la alternancia del poder, la existencia de la oposición, la prensa libre, la libertad de opinión, la libertad para el desarrollo personal, la propiedad privada y el mercado libre. Esto acompañado del respeto por los derechos humanos, políticas sociales para erradicar la pobreza y la garantía de acceso a la salud, la educación y a los sistemas financieros. Todo en el marco del Estado social de derecho, la independencia de poderes y la seguridad ciudadana.

Y para garantizar lo anterior, se requieren Fuerzas Armadas y de Policía que, actuando bajo un marco institucional, tengan las herramientas para defender a la población y combatir al crimen organizado. Solo así se puede lograr que los soldados y los policías no mueran suplicando por sus vidas, acribillados por los terroristas que sienten la debilidad de un Gobierno que está dispuesto a dejarlos prevalecer sobre los principios rectores de la Constitución de 1991.

Los extremistas, anclados en el pasado, buscan enfrentarse con millones de colombianos que no se deben dejar poner ningún letrero de ideología política que no sea la defensa de la sensatez. La lucha cultural apenas comienza y esta debe estar llena de argumentos, en los que primen el respeto, la tolerancia y la paciencia. La libertad está en juego y, por miedo, no la podemos perder.